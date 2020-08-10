شاهد شجارا لتركي مع قريبه وفجأة يختل من الشرفة ويسقط

حدث لتركي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن اسمهTurgay E. وعمره 33 سنة، ما لا يحدث إلا نادرا، وملخصه أنه دخل في شجار مع قريب له، يقيم بالطابق الأرضي من عمارة يسكن هو فيها أيضا، ولكن في طابقها الأول، ولأن الشجار صعب بين الطوابق، لذلك خرج القريب إلى الشارع ليصرخ ويمطره من تحت إلى فوق بشتائم على الطريقة التركية ويتحداه.

سمعه الساكن بالطابق الأول، فرد التحدي وأطل من الشرفة، يبادله الشتائم بمثلها، حتى ضجّ بشجارهما الشارع المقيمان فيه، وهو بضاحية Küçükçekmece القريبة 23 كيلومترا من وسط اسطنبول، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من ترجمة ما نقلته صحيفة Takvim التركية في موقعها، وبخبرها ذكرت أمس الأحد أن الغيظ احتدم على "تورغاي" المستشيط غضبا، حتى اختل وفقد توازنه وسقط من الشرفة "مكوّما" على الأرض كطير رماه الصياد بطلقة حاسمة.

أحدهم من الجيران، كان شاهدا كغيره على كل شيء من شقته في مبنى مجاور، أخرج هاتفه المحمول وراح يصورّ ما يحدث، وأهمه تلك اللحظة البائسة، حيث فقد "تورغاي" توازنه بعد أن رمى قريبه بقطعة الأثاث، إلا أنه لم يفلح بالسيطرة بعدها على اختلال توازنه، فانقلب من الشرفة وهوى بجسمه البدين بعض الشيء على الأرض، طبقا لما نراه في الفيديو المعروض، ولا بد أنه راح ينزف إلى أن جاءت سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى قريب، عالجوه فيه من كسور عدة بكتفه وظهره وذراعه، معتقدين أنه لن يقوى عليها، وقد يفقد حياته، لكنه نجا.

ومع أن ما حدث كان في 25 يوليو الماضي، إلا أن الشرطة لم تفرج عن الفيديو الذي صوره الجار إلا حين خرج "تورغاي" من المستشفى متعافيا يوم الخميس الماضي، عندها أخذ المقطع طريقه الجمعة إلى "يوتيوب" وبقية مواقع التواصل، ووصل صداه أمس إلى صحيفة "تقويم" وغيرها.