جديد العالم.. صور كورونا وشوماً على الأجساد

عادة، ترمز الوشوم التي تحفر في الجسم إلى المحبة، حيث يفضل البعض رسم وشم لوجه شخص عزيز عليه، أو تدوين اسمه، أو حتى تدوين تاريخ ليوم هام في حياته، حتى يظل يتذكره للأبد كلما نظر إليه.

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إلا أنه ومع انتشار فيروس كورونا غدا للأمر منحى آخر، فقد أشار فنان الوشم الإسباني، أندريس فيجا، إلى إنه تلقى مؤخراً العديد من الطلبات من أطباء وممرضات لرسم وشم "كورونا"، لتخليد ذكرى نضالهم ضد الفيروس خلال فترة الوباء، من خلال رسم طبيبة أو ممرضة ترتدي قناع وجه أو رسم فيروس كورونا، مع تدوين عبارات تحث على القدرة في القضاء على الوباء.

ورسم فنان الوشم المقيم في سيدني لانس أوريون فيلبرو، البالغ من العمر 32 عاما، مؤخرا وشما لعميل أراد تذكر الصعوبات التي واجهها خلال فترة العزل المنزلي، من خلال رسم فيروس كورونا.

كما تلقى طلبا من شاب أميركي بالغ من العمر 22 عاماً، رسم كورونا على ذراعه اعتقاداً منه بأن الوشم سيحميه من الإصابة بالفيروس.

إلى ذلك، ذكر فنان الوشم، أن بعض الأشخاص طلبوا منه رسم وشم كورونا على أجسادهم بغرض الدعابة والبعض الآخر أشار إلى أنه يريد من رسم وشم كورونا تذكر فترة الوباء وإخبار أحفادهم كيف استطاعوا النجاة من الفيروس.