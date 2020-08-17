شاهد.. لوفرين يرقص على أغنية عمرو دياب

ظهر النجم الكرواتي، ديان لوفرين، لاعب زينيت الروسي الحالي وليفربول السابق، يرقص على أنغام أغنية عمرو دياب "أجمل عيون"، على الهواء مباشرة أثناء حلوله ضيفًا عن طريق الفيديو مع فضائية مصرية خاصة.

يشار إلى أن لوفرين تربطه علاقة صداقة قوية مع زميله السابق في ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وهو ما جعل مذيع برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، يسأل عن ما إذا أصبح لديه مغنيون أو ممثلون مصريون مفضلون، ليرد اللاعب بكشفه عن وجود أغنية لمطرب مصري شهير على هاتفه، قبل أن يوضح أنها أغنية لعمرو دياب.

وعانى "لوفرين" من صعوبة قليلة في تذكر اسم الأغنية، فيما طلب منه المذيع أن يسمعها، ليقوم لوفرين بالفعل بتشغيل الأغنية والرقص عليها ليظهر أنها أغنية "أجمل عيون".

كان محمد صلاح ودع قبل أيام زميله وصديقه المقرب في صفوف الريدز الكرواتي ديان لوفرين، بعد إعلان رحيله رسميًا إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول على "تويتر"، مقطع فيديو لصلاح قال فيه: "لا أعلم ما يمكنني قوله يا صديقي، ولا تعلم شعوري حالياً، لكننا سنفتقدك كثيراً وخاصة أنا".

وأضاف: "لقد كنت هنا لاعباً رائعاً وصديقا مقربا لي وسأفتقدك كثيرًا، وأحبك كثيرًا، فأنت كنت شخصًا رائعًا داخل وخارج الملعب، لذلك شكرًا لك على كل ما قدمته للنادي ولي، وأتمنى لك التوفيق في المستقبل ومسيرتك أيضًا".

وأتم: "أتمنى أن تستمع رفقة ناديك الجديد وعائلتك، وشكرًا جزيلا لك، وأراك قريبًا".

وكان المدافع الكرواتي انضم إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في عام 2014، ثم غادر النادي فائزا بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ومشاركا في 185 مباراة.