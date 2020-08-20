بالفيديو.. ثمن كوب شاي كاد يكلف هذا العامل حياته!

لم يكن يتوقع عامل بمطعم للفول والطعمية بمنطقة الحسبة بدمياط شمال مصر أن ثمن تركه كوب الشاي الذي تأخر عليه في المقهى المجاور سيكون فادحاً.

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فبعد أن رفض العامل (38 عاماً) كوب الشاي بسبب تأخر تقديمه في المقهى المجاور ورجوعه للعمل قام نجل صاحب المقهى (19 عاماً) بالشجار مع العامل وأوسعه ضرباً وسكب عليه الماء المغلي ما أدى إلى إصابة العامل بحروق من الدرجة الأولى نقل على إثرها إلى مستشفى دمياط التخصصي.

وأظهرت كاميرا مراقبة بالمحل عملية الشجار وتم ضبط الجاني وتولت النيابة التحقيق.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من حوادث العنف المنتشرة مؤخراً في المجتمع المصري والتي يرى مراقبون أنها جديرة بالدراسة لمعرفة أسبابها وكيفية السيطرة عليها.