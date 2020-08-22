انتهك 120 بيتاً.. المؤبد لـ"القاتل الذهبي" الذي روع كاليفورنيا

أصدرت محكمة بولاية كاليفورنيا الأميركية، الجمعة، حكماً بالسجن مدى الحياة على شرطي سابق بالولاية عاش حياة مزدوجة اشتهر خلالها بوصف "قاتل الولاية الذهبي"، حيث ارتكب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب في السبعينيات والثمانينيات تم الكشف عنها بالاستعانة بمواقع الأنساب على الإنترنت.

وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو عن أي جزء من العفوبة على جوزيف جيمس أنجيلو (74 عاماً) في قاعة محكمة بسكرامنتو بعد أربعة أيام من الجلسات العلنية التي شهدت مواجهات بين المتهم والضحايا أو أفراد أسرهم.

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يذكر أنه في يونيو/حزيران، اعترف دي أنجيلو بارتكاب 13 جريمة قتل و13 تهمة مرتبطة باغتصاب، وهي جرائم نفذت بين عامي 1975 و1986. واعترف المتهم بتلك الجرائم في إطار اتفاق مع المدعين حال دون صدور حكم كان محتملاً بإعدامه.

كما اعترف دي أنجيلو علناً بالعشرات من جرائم الاغتصاب التي سقطت بالتقادم.

استخدام أسلوب حديث

ويقول المدعون إنه انتهك حرمة 120 بيتاً في 11 مقاطعة بالولاية خلال نشاطه الإجرامي.

وظلت شخصية "قاتل الولاية الذهبي" غامضة ولم يتم التوصل إلى الجاني في جرائمه لعقود إلى أن تم إلقاء القبض عليه في مقاطعة سكرامنتو يوم 24 أبريل/نيسان عام 2018.

إلى ذلك ربط المحققون بين دي أنجيلو، وكل تلك الجرائم باستخدام أسلوب حديث آنذاك وهو تعقبه باستعمال فحص الحمض النووي ومواقع الأنساب على الإنترنت.