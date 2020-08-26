حادثة غريبة.. ماتت ثم استيقظت داخل "كيس الجثث"

لحظات مرعبة عاشتها شابة تدعى تيمشا بوشامب، وذلك بعد أن وجدت نفسها داخل "كيس للجثث" بدار الجنازات، حيث كانت قد أعلنت وفاتها الأحد الماضي.

ووفقا لمحامي الأسرة، فقد اكتشف أن الشابة البالغة من العمر 20 عاما، على قيد الحياة قبل فترة وجيزة من تحنيطها.

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وقال المحامي جيفري فيغر، إنه تم إعلان وفاة الشابة في منزلها الكائن بأحد ضواحي مدينة ديترويت الأميركية، لكنها فتحت عينيها في دار للجنازات حيث كانت على وشك الدخول في عملية التحنيط، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

كما أضاف، في تصريح لقناة WXYZ التلفزيونية: "كانوا سيبدأون في إزالة السوائل والدماء من جسدها".

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الإطفاء في منطقة ساوثفيلد أقرت بأنها "متورطة في مجموعة غريبة من الأحداث الأحد.. بدأت عندما تم استدعاء طاقم طبي إلى منزل حيث تم الإبلاغ عن امرأة في العشرين من عمرها لا تستجيب".

فيما أكدت الإدارة أن المسعفين حاولوا إنعاشها طوال 30 دقيقة، غير أنها لم تستجب لكافة محاولات الإنعاش، ثم استشاروا الطبيب في قسم الطوارئ.

وأضافت أن الطبيب "أعلن وفاة المريضة بناء على المعلومات الطبية المتوافرة" من مكان الحادث.