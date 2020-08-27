بالصور.. تاكسي طائر في بريطانيا ينقل 4 ركاب بسرعة فائقة

كشفت شركة بريطانية النقاب عن تصاميم لسيارة أجرة طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل ويمكنها نقل ما يصل إلى أربعة ركاب من لندن إلى برايتون في غضون 30 دقيقة فقط، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

يتميز التاكسي الطائر الجديد VA-1X بأنه صديق للبيئة بالإضافة إلى القدرة على تحقيق سرعة قصوى تصل إلى حوالي 240 كم/ساعة كما يمكنه قطع مسافات تبلغ حوالي 160 كم قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطاريات.

وذكر مهندسو شركة Vertical Aerospace البريطانية، ومقرها بريستول، أن المركبة VA-1X من المقرر أن تكون أول مركبة كهربائية مجنحة تعمل بنظام الإقلاع والهبوط الرأسي eVTOL.

ومن المتوقع أن يبدأ التاكسي الطائر الكهربي VA-1X رحلاته التجارية في عام 2024، حيث سينطلق مباشرة، متخطيا أزمات حركة المرور الأرضية، عقب اجتياز اختبار الطيران الذي سيبدأ العام المقبل.

ووفقًا لمهندسي Vertical Aerospace، يبلغ طول السيارة الطائرة 14 مترًا فيما يبلغ طول جناحيها 15 مترًا، مما يضمن أنها ستكون صغيرة بما يكفي للمغادرة والهبوط على مهابط طائرات الهليكوبتر الحالية، مع ميزة أن شكلها الديناميكي الهوائي يستهلك طاقة أقل بكثير أثناء الطيران بالمقارنة من نظرائها من المروحيات.

وأضاف مصممو المركبة VA-1X أنها ستعمل بنظام دفع هوائي موزع مما يجعلها أقل ضجيجًا من الطائرات المروحية بنحو 30 مرة، موضحين أنه تم الاعتماد على تقنية تم تطويرها في الأصل لسيارات سباقات الفورمولا-1 وترتكز على استخدام مواد مركبة خفيفة الوزن.

وأعرب مسؤولو شركة Vertical Aerospace عن ثقتهم من أن "التقنيات الجديدة ما بين eVTOL (الإقلاع والهبوط الرأسي) ستحدث ثورة في مجال السفر، حيث ستجمع بين سلامة شركات الطيران التجارية والفوائد البيئية كما ستنخفض تكاليف الرحلات بفضل الاعتماد على الطاقة الكهربية".