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جبنة سويسرية قتلت 10 أشخاص منذ 2018 بسبب تلوثها بالبكتيريا

المصدر: جنيف – فرانس برس
جبنة من نوع "بري" (تعبيرية)
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يحقق القضاء السويسري بشأن صانع أجبان أدت منتجاته الملوثة ببكتيريا اللستيريا إلى مقتل 10 أشخاص منذ 2018 وإصابة 24 آخرين بتسمم غذائي، على ما أفادت السلطات، اليوم الخميس.

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ويأتي هذا التحقيق إثر شكوى قضائية تقدمت بها جهات رسمية الشهر الماضي في حق الشركة المصنعة للأجبان في مقاطعة شفيتس في وسط سويسرا والتي لم تعد تعمل حالياً.

وجاء في الشكوى أن "عشرة أشخاص توفوا من أصل 34 أصيبوا بالمرض" جراء تناولهم هذه الأجبان، وفق ما أفادت المدعية العامة فرانسيسكا شتاينر.

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وتحقق النيابة العامة المحلية بالتعاون مع الشرطة المحلية في المقاطعة، لمعرفة هل صانع الأجبان "مسؤول" عن الوفيات، وهل "انتهك القانون المتعلق بالمواد الغذائية"، بحسب شتاينر التي أشارت إلى أن قرينة البراءة تنطبق في هذه القضية.

وأشارت معلومات صحافية إلى أن الجبن الملوث بالبكتيريا هو من نوع "بري".

ويمكن أن تعيش اللستيريا لأسابيع في درجات حرارة منخفضة كتلك الموجودة في البرادات.

كلمات دالّة

#سويسرا, #بكتيريا, #جبنة, #أجبان, #تسمم غذائي

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