لغز حاوية ظهرت في أول صورة لنترات الأمونيوم بمرفأ بيروت

ظهرت الأربعاء أول صورة لنيترات الأمونيوم قبل انفجارها في 4 أغسطس الجاري وهي مخزنة في العنبر 12 بمرفأ بيروت، والى جانبها ظهر في الصورة container أو حاوية للبضائع عادة، الا أنها مقفلة، ولا أحد يدري ما كان فيها الا سلطات المرفأ التي طالبها برنامج في محطة MTV التلفزيونية اللبنانية، بالكشف عن محتوياته عبر وثائق تخزين لا بد أن تكون بحوزتها.

في الفيديو المعروض، نجد أحد المحاورين في برنامج "باسم الشعب" الذي يقدمه الاعلامي نخلة عضيمي، يعرض صورة بالأبيض والأسود لما كان في العنبر قبل انفجار النيترات فيه لسبب غير معروف بعد، وهي نيترات وزنها أساسا 2750 طنا، الا أن العنبر احتواها واحتوى الى جانبها ألواحا خسبية، كما وصناديق من الكرتون، ربما كانت المحتوية على المفرقعات التي اشتعلت أولا، وأحدث اشتعالها الانفجار الهائل. كما احتوى العنبر على الحاوية التي تظهر الى اليسار في الصورة، في مشهد بدا معه العنبر يسع المزيد أيضا، نظرا لكبر مساحته.

وطالب عارض الصورة في البرنامج، أن تفصح دائرة الجمارك في المرفأ عن محتويات تلك الحاوية، عبر جردة لا بد أن تكون لديها، وتتضمن ماهية الموجودات التي كانت مخزنة في العنبر، والمعروف منها التيترات والمفرقعات. أما الحاوية، فمستمرة كلغز برسم التوضيح.

وكان موقع lebanon debate الاخباري اللبناني، نشر أمس أيضا أول صورة للعنبر من الداخل، من دون أن يذكر مصدرها، وهي المنشورة أعلاه، وبدت فيها أكياس النيترات موضبة، والى يسارها صناديق ثم ألواح خشبية، تليها الى اليسار أيضا الحاوية. ونجد على الصورة حرفي LD بالأحمر، وهما أول حرفين من اسم الموقع الذي لم يشرح الكثير عن الصورة، سوى أسطر معدودات.