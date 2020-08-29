هل تجرؤ على استخدام مرحاض جدرانه شفافة؟ شاهد

الآن تراها، والآن لا تراها... فجدران اثنين من المراحيض العامة التي تم تركيبها حديثا في حي شيبويا بطوكيو يمكن رؤيتها قبل دخول الناس، لكنها تتحول إلى جدران معتمة عندما يتم غلق الأبواب وقفلها من الداخل.

تم تصميم ما يطلق عليها المراحيض الشفافة، والتي افتتحت هذا الشهر، من قبل المهندس المعماري الياباني شيغيرو بان لصالح مشروع نظمته مؤسسة نيبون والذي أعاد تصميم ما مجموعه 17 مرحاضا عاما في الحي. وكان الهدف هو جعلها في متناول أي شخص، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الإعاقة.

تتوهج الجدران الشفافة بألوان نابضة بالحياة هي الأخضر والأصفر والبرتقالي. وقالت سيسيليا لوبيز، وهي مدونة رحالة من الأرجنتين "ربما أشعر بقليل من القلق في المرة الأولى، وأتساءل، هل سينجح هذا الأمر؟ هل يحاول شخص ما في الخارج النظر إلى الداخل أو شيء من هذا القبيل؟. لكنني أعتقد أنه من أجل المرح أكثر".

الجدران الخارجية للمراحيض بها طبقة من الزجاج تظل شفافة عند توصيلها بتيار كهربائي. وعند غلق الباب، يتم قطع التيار وتقوم طبقة خفيفة بجعل الزجاج معتما وتخفي المستخدمين، وفقا لكانا ساجي من مؤسسة نيبون.

تقول المؤسسة إنها تهدف إلى الوصول لمجتمع يساعد فيه جميع الناس بعضهم البعض.

قال توموكو ميزوتاني، أحد سكان طوكيو الذي كان يلتقط صورة للمرحاض "إنه شفاف حقا، ويبدو نوعا من أنواع الفن".