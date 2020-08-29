شاهد التنافس على خروف باعه المزاد بـ470 ألف دولار

باعت دار مزادات للحيوانات في اسكتلندا، خروفاً، قالت "جمعية تيكسل للأغنام" إن التنافس الذي جرى في مدينة "لانارك" وسط اسكتلندا، كان محموماً بين من رغبوا بشرائه أمس الجمعة، إلى درجة أن سعر بيعه وصل إلى 367 ألفا و500 جنيه استرليني، تعادل ما يزيد عن 470 ألفا من الدولارات.

المتنافس الذي دفع المبلغ الأكبر، واسمه جيف أيكن، ذكر أن الخروف "يتمتع بمقاييس مثالية متناسقة" واصفاً المزاد بأنه كان "مرهقاً للأعصاب وزاد من حدة الإثارة، وكنا نعلم أنه سيكون شيئاً مميزاً، فهو خروف رائع، مدعوماً بأفضل الجينات، وتنافس عليه نحو 7 أو 8 أشخاص أرادوه حقاً، وهذا ما أدى إلى ارتفاع السعر" وفق تعبيره عن الخروف المميز بعضلات بارزة، والذي يمكن أن تتحدر من سلالته خراف بالآلاف في المزارع التي تستخدمه للتزاوج.

واكتسب الخروف المعروف قبل المزاد بلقب "الماسة المزدوجة" لقباً جديداً بعد بيعه، هو "الخروف الأغلى في العالم" وهو الذي بدأ العطاء في المزاد بمبلغ 10 آلاف استرليني فقط لشرائه، إلا أن التنافس احتدم بدقائق معدودات، وكان على أشده بين الراغبين بشرائه، إلى أن رست مطرقة الدلال على الرقم الأكبر، دفعه 3 مشترين تكاتفوا في ما بينهم على امتلاك حيوان عمره 6 أشهر فقط، علماً أن أغلى خروف من السلالة نفسها، اشتراه أحدهم في المزاد أيضاً، بمبلغ 231 ألف استرليني قبل 11 سنة.

وتنحدر سلالة هذه الخراف من جزيرة "تيكسل" وهي إحدى الجزر الشمالية الغربية قبالة هولندا، بحسب ما بثت عنه الوكالات، في خبر نقلت فيه عن بائعه، قوله: "كنت متأكدا بأنه سيباع بمبلغ كبير، لكني لم أكن أتوقع أن يصل إلى أكثر من 367 ألف إسترليني. إنه حيوان رائع، وسيكون نسله رائعاً أيضاً" وأوضح أن ما جعله يستحق هذا الثمن هو "رأسه ولون شعره واللون حول عينيه وساقيه"، مضيفاً أنه "مثالي بكل المقاييس" كما قال.