انهيار مطعم شمال الصين.. 29 قتيلاً و7 مصابين

قتل 29 شخصاً وأصيب سبعة بجروح خطيرة عندما انهار مطعم في إقليم شانشي شمال الصين، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة إدارة الطوارئ الصينية، الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، إن المبنى انهار في الساعة 9:40 صباح السبت بالتوقيت المحلي (01.40 بتوقيت غرينتش) في مقاطعة شيانغفن جنوب غربي شانشي.

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كما ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن المبنى انهار وقت تجمع قرويين وأقاربهم لحضور حفل عيد ميلاد، وأن عمليات الإنقاذ انتهت في وقت مبكر من صباح الأحد.

وانتشلت فرق الإنقاذ 57 شخصاً من تحت الأنقاض، وتأكدت وفاة 29 منهم وإصابة سبعة بجروح بالغة، بينما يعاني 21 من إصابات طفيفة.

إلى ذلك، أضافت الوزارة أن حكومة إقليم شانشي شكلت فريقاً للتحقيق في الحادث.