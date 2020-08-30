بعد خسارة باريس سان جيرمان.. نايكي تتخلى عن نيمار

أنهى نجم كرة القدم نيمار و"نايكي" الشراكة التي كانت مبرمة بينهما منذ 15 عاما، حسبما أعلنت مجموعة صناعة المعدات الرياضية الأميركية "نايكي" السبت.

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وقال جوش بينيدك المتحدث باسم المجموعة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس "أؤكد أن نيمار لم يعد من رياضيي نايكي"، بدون أن يذكر أي تفاصيل.

منذ كان عمره 13 عاما

وكان نايكي قد تعاقد مع اللاعب البرازيلي عندما كان يبلغ من العمر 13 عاما فقط ولم يكن يظهر بعد في فريق المحترفين داخل سانتوس النادي الأسطوري لبيليه، في ولاية ساو باولو. ومع ذلك كانت تسجيلات الفيديو للفتى تلقى شهرة على الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام أن نيمار (28 عاما) يجري محادثات مع "بوما" المجموعة الألمانية المنافسة لنايكي.

وذكر الموقع الإخباري البرازيلي "يو او ال" أن نيمار و"نايكي" أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ التعويض الذي سيدفعه اللاعب مقابل تجديد عقده.

طريق مسدود

وأوضح أن المفاوضات بين وكلاء نيمار والمجموعة وصلت إلى طريق مسدود منذ أشهر.

ولم يرد فريق نيمار للاتصالات على أسئلة فرانس برس فورا.

كما لم ترد "بوما" على أسئلة فرانس برس بشأن مفاوضات تجري مع نجم كرة القدم.

ونيمار الذي خسر لتوه في نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ (1-0) بعد فوزه بجميع الألقاب الوطنية الثلاثة في فرنسا، سجل الرقم القياسي لمبلغ يدفع للانتقال ب222 مليون يورو دفعها نادي العاصمة إلى برشلونة صيف 2017.

وقد صنفته مجلة "فوربس" في المرتبة السابعة على لائحة المشاهير الأعلى أجرا في العالم. وقد قدر دخله للسنة الجارية بـ95,5 مليون دولار بما فيها صفقات الرعاية.