تسرب غاز وراء انفجار مطعم في أبوظبي.. ووفاة شخصين

وقع انفجار ناتج عن تمديدات للغاز في مطعم بمدينة أبوظبي في الإمارات، الاثنين، نتج عنه وفاة شخصين.

وفي التفاصيل، تعاملت فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي، مع بلاغ حول انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد، ما أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حصيلة أولية.

وأوضحت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي في تويتر، أن الحادث كان بسبب تسرب غاز الطهي من تمديدات إحدى البنايات السكنية في شارع راشد بن سعيد في أبوظبي، وأثر الحادث بشكل رئيس على أحد المطاعم في المبنى وتضرر مبنى آخر مجاور ولم يكن هناك أي أضرار مصاحبة.

وأضافت "حسب التحقيقات الميدانية تم تحديد أسباب الحادث الذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز، مما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية".

نتج عن الحادث وفاة شخصين، أحدهما كان في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة توفي جراء سقوط قطعة اسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة. نتقدم إلى أهل المتوفين بخالص العزاء والمواساة ونسأل العلي القدير أن يتغمدهما برحمته — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) August 31, 2020

كما ذكرت "نتج عن الحادث وفاة شخصين، أحدهما كان في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة توفي جراء سقوط قطعة اسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة".

هذا وتم إخلاء المبنى من جميع السكان، وجرى توفير مساكن مؤقتة إلى حين الانتهاء من تأمين المبنى بشكل كامل. ولاحقاً، أعلنت شرطة المدينة، إنهاء أعمال التنظيف وإزالة الركام، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد تأمين المنطقة وفتح الشوارع.