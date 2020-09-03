جثث صغيرة تصعق ألمانيا.. قتلت 5 من أطفالها وهرعت لتنتحر

في جريمة مروعة قامت بها أم ضد أبنائها الصغار، فقد عثرت الشرطة الألمانية، الخميس، على جثث خمسة أطفال في شقة ببلدة زولينجن في غرب ألمانيا.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني، إن جدة الأطفال اتصلت بالشرطة لتبلغها بأن ابنتها (27 عاما) قتلت خمسة من أطفالها، وتركت المنزل مع طفل آخر.

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وعثرت الشرطة على الأطفال المقتولين وأعمارهم عام وعامان وثلاثة أعوام وستة أعوام وثمانية أعوام.

كما أضافت أن الأم حاولت الانتحار، حيث قفزت أمام قطار في دوسلدورف قرب زولينجن بعد ظهر اليوم ونجت من الموت لكنها أصيبت بجروح خطيرة ووضعت تحت حراسة مشددة.

وقالت إن ابنها الآخر البالغ من العمر 11 عاما عثر عليه سالما وهو الآن في منزل جدته.