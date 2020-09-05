ميسي: لهذا السبب طلبت الرحيل عبر "الفاكس"

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، السبب وراء إرسال طلب الرحيل عن "الكامب نو" عبر الفاكس وليس بشكل مباشر أو أي طريقة أخرى عقب الهزيمة المدوية من بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ميسي البالغ 33 عاما في حوار أجراه مع موقع "غول" بنسخته العالمية: "الفاكس كان لجعل الأمر بطريقة رسمية، طوال العام كنت أخبر رئيس النادي أنني أريد الرحيل، والآن حان الوقت للبحث عن اتجاهات جديدة في مسيرتي المهنية".

موضوع يهمك تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لرجل يبيع البطيخ في شوارع إسطنبول مستخدما سيارته الفارهة من نوع "لامبورغيني"، في... شاهد.. "رجل غامض" يبيع البطيخ على لامبورغيني باسطنبول سوشيال ميديا

كما تابع حديثه عن طلب الرحيل في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بشكل مجاني وقال: "كان يقول لي طوال الوقت (لا، سنتحدث لاحقا) ولكن الأمر لم يحدث، لتوضيح الأمر بطريقة ما، لم يمنحني الرئيس فكرة عما كان يتحدث، كان إرسال الفاكس يجعلني أرغب في الذهاب رسميا وأنني كنت حرا وأنني لن أستخدمه في السنة الاختيارية".

وأضاف: "لم أكن أقصد إثارة الفوضى ضد النادي، ولكن لجعل الأمر رسميا، لأن قراري كان قد تم اتخاذه".

وواصل: "إذا لم أرسل الفاكس، فلن يحدث أي شيء، فلدي السنة الاختيارية التي أمضيها والسنة مستمرة، ما يقولونه هو أنني لم أتحدث عن الرحيل قبل 10 يونيو، لكنني أكرر، كنا في منتصف كل المسابقات، ولم يكن هذا هو الوقت المناسب".

وختم ميسي حديثه: "قال لي الرئيس دائما (عندما ينتهي الموسم، عليك أن تقرر ما إذا كنت ستبقى أم ستغادر)، لم يحدد موعدا أبدا، كان الأمر ببساطة هو عدم الدخول في خصومة لأنني لم أرغب في مواجهة مع النادي".