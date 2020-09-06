الفرنسي الذي طلب الموت من ماكرون.. فيسبوك تدخل بقصته

تدخل موقع فيسبوك، السبت، في قصة فرنسي يعاني من مرض مستعص وخطير، كان تعهد لأقاربه وللسلطات الفرنسية بأن يوقف علاجه اعتبارا من اليوم، بحيث يلفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى من يتابعه في بث مباشر عبر حسابه في الموقع الأزرق بعد أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، منحه الحق بموت رحيم، فيما حظر الموقع ذاك البث.

موضوع يهمك فرنسي يعاني من مرض مستعص وخطير، تعهد لأقاربه وللسلطات الفرنسية بأن يوقف علاجه اعتبارا من اليوم السبت، بحيث يلفظ أنفاسه... شاهد الفرنسي الذي تعهد بقتل نفسه علناً بدءاً من اليوم الأخيرة



وكان آلان كوك، 57 عاما، قد ناشد ماكرون المساعدة في وفاته بمساعدة طبية، وأراد أن يظهر ما يتوقعها أن تكون نهاية مؤلمة لحياته، بعد أن أعلن أنه سيمتنع عن الطعام والشراب، إلا أن الرئيس قال في رسالة نشرها هذا الأسبوع أيضا، إن القانون الفرنسي يمنعه من منح طلبه "بالحق في الرحيل بكرامة"، عن طريق الوفاة بمساعدة طبية.

ونشر آلان كوك وهو ممدد في سريره، مقطعا مصورا لنفسه، الجمعة، بعد تناول ما قال إنها ستكون آخر وجبة سائلة له.

"أنا هادئ"

وقال كوك "أعلم أن الأيام المقبلة ستكون صعبة للغاية، لكنني اتخذت قراري وأنا هادئ"، بحسب ما أوردت "أسوشيتد برس".

كما أكد فيسبوك أنه حظر البث المباشر لكوك، مقدما تفسيره لذلك الأمر.

إلى ذلك تابع في بيان: "قلوبنا مع آلان كوك ومن تأثروا بهذا الوضع المحزن. بينما نحترم قراره بلفت الانتباه إلى القضية المعقدة والصعبة، بناء على توجيهات الخبراء، اتخذنا خطوات لمنع آلان من البث المباشر، لأننا لا نسمح بتصوير محاولات الانتحار".

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بدورها، أفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق بأن كوك، وهو سباك، يعاني من مرض طويل الأمد، غير قابل للشفاء.

فيما أعلن كوك أنه عاش في ألم شديد لمدة 34 عاما، وأنه بعد عدة عمليات جراحية، بات يفضل الموت.

وكان الرجل قد خطط لاحقا للبث المباشر لنهاية حياته، التي يتوقع أن يتبعها في غضون أيام من قراره بإيقاف جميع الأطعمة والسوائل والأدوية، إلا أن رسالة السبت على حساب كوك، قالت إن فيسبوك منعه من نشر مقاطع مصورة، حتى الثلاثاء.