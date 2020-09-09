صحافي تركي انتقد مسلسلات تاريخية.. فاعتقلته الشرطة

أفرجت السلطات التركية مساء الثلاثاء عن صحفي انتقد مسلسلات تاريخية مشهورة، مع بقائه تحت الرقابة القضائية، لحين انتهاء القضية.

وألقت قوات الأمن التركية الاثنين القبض على الصحفي "أوكتاي جانديمير"، بعد نشره تعليقا عن مسلسل "اليقظة السلجوقية" الذي سيبدأ عرضه قريباً على التلفزيون الحكومي TRT.

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وفي تعليقه على الحادثة قال جانديمير، إنه فوجئ بقدوم أكثر من 20 عنصراً من عناصر الأمن إلى منزله، برفقتهم مصفحات، وأضاف "لا يوجد حتى الآن شكوى بحقي من أي أحد، أين هي حرية الفكر، إن لم أستطع أن أكتب رأيي بمسلسل؟".

وبعد توقيف مؤقت، أطلقت السلطات سراح الصحفي مع بقائه تحت المراقبة القانونية، إثر اتهامه بإهانة السلاطين العثمانيين.

وكان "جانديمير" كتب ساخراً على صفحته في تويتر"بعد (قيامة أرطغرل) و(نشأة عثمان)، قريباً على الشاشات (اليقظة السلجوقية) والقائمة تستمر، لربما نرى فيما بعد (إغماء "السلطان سليم") و(نوم "القانوني") و(استيقاظ "مراد الرابع") و (آلام "عبدالحميد") و(تضرع "وحيد الدين").