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شابة قطعت يدها للاستفادة من التأمين.. فحُكم عليها بالسجن

المصدر: العربية.نت - وكالات
يوليا أدليزيتش في المحكمة
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حُكم على سلوفينية في الـ22 من العمر بالسجن سنتين بعدما قطعت يدها بفأس مدوّرة، على أمل الاستفادة من تأمين بقيمة 450 ألف دولار، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السلوفينية "اس. تي. ايه".

أما شريكها البالغ من العمر 30 سنة، فقد حكمت عليه محكمة ليوبليانا بالسجن ثلاث سنوات لدفعه صديقته على الإقدام على هذه الخطوة.

يوليا أدليزيتش وصيدقها يوليا أدليزيتش وصيدقها

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وقد قطعت يوليا أدليزيتش يدها بالكامل حتّى المعصم. واتُهمت بتلفيق حادث مع ثلاثة شركاء للاستفادة من تعويض تقدّمه شركة التأمين لها قيمته 380 ألف يورو (450 ألف دولار)، فضلا عن 3000 يورو (3600 دولار تقريباً) شهرياً حتى نهاية عمرها، بحسب ما أفادت الشرطة.

وكانت المجموعة قد طلبت من خمس شركات عروضاً عن سياسات التأمين قبل فترة وجيزة. يذكر أن معدّل الأجور الشهرية في سلوفينيا يبلغ ألف دولار تقريباً.

وتولّى الشركاء نقل يوليا إلى مستشفى في ليوبليانا بعد إقدامها على فعلتها هذه لكن تسنّى ترميم اليد.

يوليا أدليزيتش تجبئ يدها خلال المحاكمة يوليا أدليزيتش تجبئ يدها خلال المحاكمة

كلمات دالّة

#التأمين, #سلوفينيا, #احتيال
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