تصريح غريب.. نجم شهير: أشرب بول البقر يومياً

في ظل انتشار جائحة كورونا، يكافح العلماء وخبراء الصحة لإيجاد لقاح ضد هذا الفيروس الغامض الذي أصاب الملايين حول العالم، ولكن في الجانب الآخر هناك معتقدات عند الكثير من شعوب الأرض حول عادات موروثة يعتقدون أنها لربما تحمي من كوفيد 19.

موضوع يهمك كانت تقود سيارتها حين أشار إليها شرطي المرور بأن تقف، ففعلت وركنتها جانبا، ولما فتحت زجاج نافذتها اقترب منها وسألها: "ما... قد لا تصدق ما حدث لهذه الفتاة خصوصا إذا شاهدت الفيديو سوشيال ميديا

ففي الهند يعتقد الكثيرون أن فضلات الحيوانات لها منافع علاجية ضد أمراض عدة بينها فيروس كورونا، وهذا ما أعلنه نجم بوليوود أكشاي كومار، مؤكداً أنه يشرب يومياً بول البقر.

وأفصح الفنان البالغ 53 عاما عن هذه المعلومات خلال حوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لبرنامج تلفزيوني مع المغامر البريطاني بير غريلز.

وخلال البرنامج، ظهر الرجلان وهما يتناولان الشاي المحضر من فضلات الفيلة داخل محمية نمور هندية.

وقال كومار خلال المحادثة: "لم أكن قلقا. أشرب بول البقر يوميا من أجل مزاياه العلاجية في الطب التقليدي الهندي (أيورفيردا)، وهذا سر ارتياحي".

ويشرب الكثير من الهندوس بول البقر من أجل مزاياه الصحية المفترضة كما أن أعضاء في حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" يوصون بتناول بول أو روث الأبقار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الوباء أصاب 28.93 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 921437 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و501313 إصابة و193755 وفاة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و754356 إصابة و78586 حالة وفاة.

كما حلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و330455 إصابة و131625 حالة وفاة وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليونا و062811 حالة و18578 حالة وفاة.