رب ضارة نافعة.. دلافين نادرة تعود لهونغ كونغ

بعد أن تسبب فيروس كورونا في عزل الملايين حول العالم وبقائهم في بيوتهم لكبح تفشي الوباء تعيش الحيوانات أفضل أيامها في ظل غياب البشر وهدوء صخب الحياة.

فقد كشف علماء أن عدد الدلافين الحدباء التي تعيش في المحيطين الهندي والهادي والتي شوهدت حول هونغ كونغ قفز بعد أن أدى توقف حركة العبارات عالية السرعة نتيجة الجائحة إلى السماح بتلك الأنواع المعرضة لخطر الانقراض بالعودة.

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وقالت ليندسي بورتر عالمة البحار بجامعة سانت أندروز إن هذه الثدييات المعروفة أيضا باسم الدلافين البيضاء الصينية والدلافين الوردية بدأت في العودة إلى أجزاء من دلتا نهر بيرل كانت عادة ما تتحاشاها بسبب العبارات التي تربط هونغ كونغ ومكاو.

كما أضافت أن أعداد الدلافين في المنطقة قفزت بنسبة تصل إلى 30% منذ مارس عندما تم تعليق حركة العبارات، مما أتاح للعلماء فرصة نادرة لدراسة كيفية تأثير الضوضاء تحت الماء على سلوكها.





وقالت بورتر التي تدرس الدلافين منذ 30 عاما من هونغ كونغ إن "هذه المياه أصبحت الآن هادئة للغاية بعد أن كانت في الماضي واحدة من أكثر الطرق ازدحاما في المدينة".

وتضع بورتر وفريقها مكبرات صوت في الماء من قارب مطاطي صغير كما تقوم باستخدام طائرات مسيرة لمتابعة الدلافين.



وقالت إن البحث أشار إلى أن الدلافين تكيفت أسرع مما كان متوقعا مع البيئة الهادئة ومن المرجح أن يزداد عددها عند إزالة هذه مثل هذه الضغوط.