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يذكر بحادث بيروت.. حريق ضخم بعد انفجارات عدة بمرفأ إيطالي

المصدر: دبي - العربية.نت
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هزّت انفجارات وحريق هائل منطقة مرفأ مدينة أنكونا الإيطالية، فجر الأربعاء، وأدت إلى تدمير مستودعات وشاحنات لكن دون تسجيل إصابات، على ما ذكر رجال الإطفاء.

وتسببت ألسنة اللهب في تصاعد سحب ضخمة من الدخان في المدينة الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي.
وأدت الانفجارات إلى اشتعال الحريق بعيد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء. وذكرت خدمة الإطفاء على تويتر، أنه تمت السيطرة على الحريق صباح الأربعاء بعد تدخل 16 فريق إطفاء.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارات، لكن شبكة "راي نيوز" الإخبارية المحلية ذكرت أن من المرجح أن تكون سوائل قابلة للاشتعال تم تخزينها في مستودعات في المنطقة، مشيرة إلى وجود شركة قريبة تنتج النيتروجين السائل، فضلاً عن محطة للطاقة ومصنع لغاز الميثان.

وانتشرت رائحة الدخان في مدينة أنكونا عاصمة منطقة ماركي، ما دفع المجلس المحلي إلى اتخاذ قرار "بإغلاق جميع المدارس والجامعة والحدائق والمرافق الرياضية في الهواء الطلق مؤقتًا".

كلمات دالّة

#إيطاليا, #حريق, #مرفأ
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