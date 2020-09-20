110 قطط طُرِدت من شقة.. ومسعى عاجل لإيوائها

سعت جمعيات الرفق بالحيوان في جنوب إسبانيا على نحو عاجل منذ مساء السبت إلى إيجاد مأوى لـ110 قطط أُخرِجَت مع صاحبها من شقة في منطقة فالنسيا.

وأفاد مأوى الحيوانات "سباما سافور" في بلدة غانديا الساحلية بأنه كان يقدّر عدد القطط بـ96 ولكن تبيّن له مساء السبت أن عددها 110، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى مساعدة لإيوائها "أقلّه حتى يتم تلقيحها أو تعقيمها".

وأضافت الجمعية أن القطط تشرّدت بعدما طُرِدَت مع صاحبها من شقة تبلغ مساحتها مئة متر مربّع في البلدة.

وقالت سالفادورا تورماس، وهي عضو في الجمعية، "يبدو أن المالك أحضر قطّين قبل ثلاث سنوات" وزاد عدد الهررة تباعاً بفعل توالدها.

وأشارت "سباما سافور" إلى أن مساحة مأواها لا تكفي لاستيعاب هذا العدد من القطط، إذ إنه يضمّ أصلاً 200 هرّ.