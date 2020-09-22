بالفيديو.. مشاجرة "دموية" في أحد مستشفيات الكويت

ضبطت السلطات الكويتية، الاثنين، 15 شخصاً من جنسيات مختلفة، بعد اشتراكهم في مشاجرة "دامية" بمستشفى مبارك الكبير استُخدمت فيها الآلات الحادة.

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وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية بلاغا باقتحام مجموعة من الأشخاص مستشفى مبارك الكبير، واعتدوا على آخرين باستخدام آلات حادة وحدوث إصابات بين أطراف المشاجرة وفق ما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

فيديو / مشاجرة دامية في أحد المستشفيات. pic.twitter.com/hDfQHYKN4j — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2020

وعلى الفور، انتقلت دوريات الأمن العام إلى موقع البلاغ وتم القبض على 15 شخصا بينما فر آخرون إلى جهة غيــر معلومــة.

كما تم تسجيل قضية جناية ضرب رقم 62/2020 جنايات الجابريـــة، وإحالة المتهمـــين إلى جهات الاختـصاص لاتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة اللازمة بحقهـــم.

هذا وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عراكا عنيفا في أحد المستشفيات في الكويت، دون معرفة الأسباب.