موظف حكومي بكوريا الجنوبية اعتقلته الشمالية وحرقت جثته

عبرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن أسفها الشديد لمقتل موظف حكومي مفقود على الحدود المشتركة بين الكوريتين في البحر الغربي بإطلاق الجيش الكوري الشمالي النار عليه، ثم حرق جثته.

وكان الموظف التابع لفريق إرشاد أعمال صيد الأسماك في البحر الغربي التابعة منطقته لوزارة المحيطات والثروة السمكية التي يعمل فيها، فقد الاثنين الماضي في مياه تبعد كيلومترين تقريبا عن جزيرة "يونبيونغ" الواقعة بين الدولتين، والبادية في الفيديو المرفق، وفي اليوم نفسه أبلغ زملاؤه خفر السواحل بفقدانه، فنشطوا بحثا عنه في كل مكان حتى عثروا على حذائه داخل السفينة التي كان على متنها، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن سلطات كوريا الجنوبية العسكرية.

بعد يومين رصد الجيش، عبر معلومات استخباراتية، أن الموظف المفقود وجد الأربعاء في المياه التابعة لكوريا الشمالية، من دون توضيح عما إذا كان على قيد الحياة أم لا، إلى أن صدر بيان رسمي اليوم الخميس، بأن حرس الحدود في الشمالية "أطلق النار على مواطننا الذي فقد في جزيرة يونبيونغ الصغيرة وحرق جثته"، من دون ذكر لمزيد من التفاصيل عن الموظف، سوى أن عمره 47 سنة.