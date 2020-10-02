كالموت لم يفرق بين أحد..أبرز من طالهم الوباء حول العالم

منذ ظهوره قبل أشهر، لم يستثنِ فيروس كورونا المستجد أحداً، فقد طال صغاراً وكبارا، ولم يفرّق بين شخصيات معروفة أو ناس من العامة، إلى أن تفاجأ العالم اليوم بخبر وصول الوباء إلى البيت الأبيض في أميركا مصيباً الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا.

موضوع يهمك قفز الدولار وبلغ الين الذي يُعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوياته في الأسبوع، اليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد... بعد إصابة ترمب بكورونا..الأسهم الأميركية تهوي والين يحلق أسواق المال

وتسبب المرض حتى الآن في وفاة ما يربو على مليون شخص حول العالم، كما أصاب أكثر من 33 مليونا.

ومن أبرز الشخصيات التي أصيبت بالعدوى وفقا للترتيب الزمني من الأحدث إلى الأقدم:

الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعلن قبل ساعات من الجمعة، على تويتر، أن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد. وقال: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور.. سنتجاوز ذلك معا".

فيما جاءت هذه النتائج بعد أنباء أكدت إصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها لترمب، بالفيروس الخميس.

وقبل ترمب، ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون بكوفيد-19 في الثالث من سبتمبر/أيلول وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام مما تسبب في وقف إنتاج فيلم "ذا باتمان".

وقال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة "ذا روك"، في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من سبتمبر/أيلول إنه أصيب بالمرض هو وزوجته وطفلاهما لكنهم تعافوا جميعا.



كذلك طال المرض الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس الذي أدى دور البطولة في فيلم "ماسك أوف زورو" أو "قناع زورو" وعشرات الأفلام الأخرى، أعلن في العاشر من أغسطس/آب، الذي وافق عيد ميلاده الستين، أنه مصاب بالمرض ويخضع لحجر صحي.

والممثل الأميركي براين كرانستون، كان أعلن أنه أصيب بالمرض وتماثل للشفاء عبر مقطع للفيديو نشره على انستغرام يوم 30 يوليو/تموز وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

أيضاً، مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين كان في 27 يوليو تموز أرفع مسؤول في الدائرة المقربة لترمب تثبت إصابته بالمرض.

والممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان ونجله الممثل أبهيشيك قالا في 11 يوليو تموز إنهما أصيبا بالمرض.

كما طال كورونا الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، البالغ من العمر 65 عاما، في السابع من يوليو تموز قال إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة.

والممثل توني شلهوب وعمره 66 عاما، والذي قام بدور البطولة في مسلسلات شهيرة مثل "مانك" و"ذا مارفليس ميسيز مايزل" كشف في مايو أيار أنه تعافى هو وزوجته من كورونا.

في السياق أيضاً، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغ من العمر 55 عاما، كان دخل إلى المستشفى بعد إصابته في الخامس من أبريل/نيسان بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من عشرة أيام وقضى أسبوعا في المستشفى شمل ثلاث ليال في العناية المركزة.

في نفس الفترة، أعلنت المغنية الأميركية بينك وعمرها 40 عاما، في الخامس من أبريل/نيسان أن الفحوص أثبتت إصابتها بكوفيد-19 قبل أسبوعين وأنها تعافت وتبرعت بمليار دولار لجهود التخفيف عن المتضررين من الجائحة.

وأعلن مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي "61 عاما" أنه شعر بأنه "يعيش في كابوس" خلال معركته للتعافي من كورونا في مارس/آذار.

أيضاً، توم هانكس الممثل الحاصل على أوسكار وزوجته الممثلة ريتا ويلسون ثبتت إصابتهما في مارس/آذار عندما كانا في أستراليا لدى عمل هانكس في أحد الأفلام.

وطال الوباء كذلك، منتج الأفلام السابق هارفي واينستين البالغ من العمر 68 عاما، ويقضي عقوبة بالسجن بسبب الإدانة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، أعلن الإصابة في مارس/آذار وفقا لما ذكره رئيس نقابة العاملين في السجون.

ووصلت الجائحة أيضاً إلى ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عاما، بعدما ثبتت إصابته بالمرض وأعلن مقر إقامته ذلك في 25 مارس/آذار. ، التزم وريث العرش البريطاني بعزل ذاتي في مقر إقامته في اسكتلندا لسبعة أيام لكن لم تظهر عليه سوى أعراض خفيفة.

كما أكد مغني الأوبرا الإسباني بلاثيدو دومينجو وعمره 79 عاما، في 22 مارس/آذار أنه أصيب بالمرض ودخل في عزل ذاتي هو وأسرته.

وقال مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو البالغ من العمر 62 عاما، في بيان إن الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا في 19 مارس آذار لكن صحته لم تكن في خطر.

وأعلنت أيضا صوفي ترودو 45 عاما، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثبتت إصابتها بالمرض في 12 مارس/آذار وعزلت الأسرة بأكملها نفسها لأسبوعين.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كان أعلن الأربعاء، أن الوقت حان لأن تبدأ البلدان في استخدام أموال من مخصصاتها الوطنية لمكافحة كوفيد-19 للمساعدة في تمويل خطة (كوفاكس) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والمعنية بتوفير لقاح مضاد للمرض عالميا، بعدما قتل المرض أكثر من مليون شخص حتى اليوم.