أنظر الى كلاب برية احتشدت وانتزعت طريدة من نمر اصطادها

نمر، اصطاد غزالا من نوع impala المتواجد بكثرة في جنوب أفريقيا، وانفرد به في البرية الاثنين الماضي ليتناوله وجبة غداء. الا أن الرياح هبت عليه بعكس ما كان يشتهي، فقد رأه كلب بري يجر الطريدة بأنيابه الى حيث كان سيفترسها، فقام بما تغيّر معه السيناريو المرسوم وانتزع اللقمة قبل أن تصل الى فم النمر الجائع.





مضى الكلب مسرعا الى حيث استدعى مجموعة من الكلاب التوحشة مثله، ودلها على ما تسد جوعها بلحم الغزال الطريدة، في غزوة جزع لها النمر، فتخلى عن صيده ولاذ فرارا الى شجرة قريبة، وعندها استغلها الغزال الذي كان على قيد الحياة فرصة ليفر بدورخ من المكان، الا أن الكلاب الجائعة أدركته، فانقضت "تتكالب" عليه وتنهش فيه، بحسب ما نرى في فيديو تعرضه "العربية.نت" وقام بتصوير مشاهده واحد من زوار حديقة Kruger الوطنية في جنوب إفريقيا، وفيه نجد أن الكلاب لم تهنأ طويلا بالغنيمة السهلة، لأن اثنين من الضباع أقبلا غير مدعوييين الى الوليمة، وقاما بالسطو على الغزال.

ولما حاولت الكلاب الدفاع ما أمكن عن غنيمتها، أقبل ضبع ثالث وبدأ يدفعها مع زميليه عن الغزال، ثم ظهر ضبع رابع شارك أيضا بتشتيتها، وجعلها تفقد الأمل باسترجاع الطبق الضائع، وعندما وجدت أن القصة بدت محسومة، تراجعت واحدا بعد الآخر الى الغاب، ولم يعد يظهر لأي منها أثر.