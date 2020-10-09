تعرف على مشوار نجاح "فتاة مصر الذهبية".. والدتها تروي

استطاعت ميار شريف، 24 عاماً، المعروفة بـ"فتاة مصر الذهبية" أن تحقق نجاحاً فريداً وغير مسبوق بأن تكون أول مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي لبطولة "رولان غاروس"، وهي إحدى بطولات الغراند سلام للتنس، وواحدة من أشهر البطولات الدولية.

في حوار لـ"العربية.نت" مع آمال ثابت، والدة اللاعبة ميار شريف، أوضحت أنها كانت حريصة دائماً منذ الصغر على ممارسة الرياضة وتشجيع ابنتها عليها، حيث بدأت في ممارسة رياضة التنس من عمر 4 سنوات، وكانت دئماً محبة لمتابعة مباريات التنس مما شجعها على التعلق باللعبة، وذلك بجانب متابعة ميار دراستها حتى الثانوية العامة في مصر.

وتابعت والدة ميار شريف مشيرة إلى أن تجربة سفر ميار إلى إسبانيا كان الهدف منها أن تخوض تجربة العيش بمفردها وأن تعتمد على نفسها، وبالفعل فازت ببطولات عديدة للناشئين في إسبانيا، و"لكن تكاليف الإقامة هناك باهظة، رغم محاولاتنا الدائمة لتقديم الدعم المعنوي والمادي لها، لكن هذه المرحلة كانت تكاليفها عالية، لذلك قررت ميار أن تلتحق بالجامعة في الولايات المتحدة الأميركية، خاصة أن شقيقتها رنا كانت تدرس في تلك الفترة هناك، فكانت الولايات المتحدة هي الاختيار الأنسب لميار لتكون برفقة شقيقتها في هذه المرحلة، حيث درست ميار الطب الرياضي".

وأضافت والدة "فتاة مصر الذهبية": "استطاعت ميار أن تحصد الكثير من البطولات والجوائز خلال هذه الفترة، خاصة البطولات الجامعية، حيث حصدت ميار لقب رابع لاعبة في تاريخ جامعة بردين ووصلت إلى نصف نهائي بطولة الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات، وتم تصنيف ميار أفضل ثالث لاعبة تنس في تاريخ جامعة بردين الأميركية".

وأشارت والدة ميار إلى أنه بعد عودة ميار من الولايات المتحدة الأميركية استعدت للانطلاق في مشوار الاحتراف، وكنا جميعاً في مساندتها وتشجيعها، إيماناً منا بتميزها، حيث وصلت ميار إلى 26 مبارة بـ46 شوطاً، وذلك ما بين شهر أبريل وصولاً إلى شهر يوليو حتى وصلت إلى المركز 212 عالمياً، كما تسبب فوز ميار بذهبية في دورة الألعاب الإفريقية، لتأهلها إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

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وفي نهاية حديثها، أوضحت والدة ميار أن ميار تستعد للمرحلة المقبلة، لكي تتقدم في التصنيف العالمي للعبة التنس، وتكون ضمن أفضل 100 لاعبة على مستوى العالم، حيث وصلت ميار إلى رقم 151 على مستوى العالم، وذلك قبل توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكدت آمال ثابت أن تشجيع نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح لها كان بمثابة دفعة قوية وتشجيع لها أسعدها كثيراً.

وجدير بالذكر أن ميار تأهلت إلى الدور الرئيسي في بطولة "براغ المفتوحة"، وأصبحت ثاني مصرية في التاريخ تشارك فيها، كما شاركت في المراحل التمهيدية لبطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، وبعد تأهلها للدور الرئيسي لبطولة "رولان غاروس"، أصبحت ميار أول مصرية تحقق هذا الإنجاز.