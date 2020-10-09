13 طفلاً بريطانياً في المستشفى بسبب حلوى.. ماذا تحتوي؟

هرعت سيارات الإسعاف إلى إحدى المدارس في شمال العاصمة البريطانية لندن، لتقدم المساعدة اللازمة لعدد من الأطفال توعكوا صحياً، بعد تناولهم قطعاً من الحلوى، فيما تدخلت الشرطة على الفور لتحديد سبب الأزمة الصحية.

وأعلنت شرطة منطقة "كامدين" بلندن في وقت لاحق أن 13 طفلاً في مدرسة واحدة تلقوا العلاج من السلطات الصحية بعد تناولهم الحلوى، ليتبين أنهم كانوا متأثرين بوجود "حشيش" داخل قطع الحلوى ما أثر على توازنهم وحالتهم الصحية، لكنهم جميعاً تم إنقاذهم.

وقالت الشرطة في عدة تغريدات عبر حسابها على "تويتر" اطلعت عليها "العربية.نت" إن "الحلوى تبين أنها تحتوي على مادة تُسمى رباعي هيدروكانابينول، ومعروفة باسم (THC) وهي عبارة عن عنصر نشط في الحشيش المخدر".

وأكدت الشرطة أنها فتحت تحقيقاً في الواقعة لتحديد الكمية الموجودة في كل قطعة حلوى من مادة (THC)، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي حالة خطرة من بين الأطفال الثلاثة عشر الذين تناولوا الحلوى وتلقوا العلاج بعدها.

موضوع يهمك أفاد بحث علمي جديد بأن فيروس كورونا يستطيع العيش على جلد الإنسان لفترة تقدر بأكثر من 4 أضعاف المدة الزمنية، التي يعيشها... كم من الوقت يعيش فيروس كورونا على جلد الإنسان؟ فيروس كورونا

وكانت قوة من الشرطة وخدمة الإسعاف في لندن قد وصلت إلى المدرسة في شمال لندن قبل وقت قصير من منتصف نهار يوم الاثنين، بعد ورود تقارير عن إصابة الأطفال بوعكة صحية إثر تناولهم الحلوى.

وقالت شرطة لندن إنه تم نقل الأطفال الـ13 إلى المستشفى "كإجراء احترازي"، فيما لم يتم اعتقال أي شخص.

وقال متحدث باسم مدرسة "لا سانت يونيون" حيث وقعت الحادثة: "نُقل عدد قليل من طلابنا إلى المستشفى اليوم بعد إصابتهم بوعكة صحية.. أصيب الطلاب بالوعكة بعد تناول ما يُعتقد أنه حلوى. وتحقق الشرطة في محتويات ما أكله الطلاب وكيف حصلوا عليه.. لقد أبلغنا أولياء الأمور بهذا الحادث".