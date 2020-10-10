فيديو.. رجل يتشبث بسلة منطاد أقلع عن طريق الخطأ

أظهر مقطع فيديو دراماتيكي تشبُّث رجل بمنطاد وهو يحلّق في السماء بعدما تسبب هبوب رياح قوية في إقلاع المركبة عن طريق الخطأ.

ويظهر الفيديو، الذي التقطه أحد المارة الذين تجمهروا لمتابعة الواقعة ونشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، انطلاق المنطاد بشكل مفاجئ في الجو أثناء قيام أحد أفراد طاقمه بتزويده بالوقود في حقل في منطقة بايلوكانغ الصينية ذات المناظر الخلابة.

وبعد فترة وجيزة، تمكن قائد المنطاد من الهبوط بالمركبة، التي كانت تحمل أيضاً رجلاً آخراً جالساً على حافة السلة. وبحسب بيان صادر عن المتنزه الذي يضم مدينة الملاهي حيث وقع الحادث، "تمكّن قائد المنطاد من الاحتفاظ برباطة جأشه وظل هادئاً وأظهر مهارات طيران في ظل ظروف غير عادية".

وكانت منطقة بايلوكانغ في مدينة شيان، عاصمة مقاطعة شنشي شمال غرب الصين، تستضيف كرنفال المناطيد السنوي عندما وقع الحادث.

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وقال بيان المتنزه، الذي نُشر على موقع المدونات الصيني "وويبو"، إن أفراد الطاقم كانوا يستعدون للتحليق بالمنطاد "في ظل رياح مناسبة" عندما انجرفت المركبة على الأرض.

وأوضح البيان أنه لم تقع أي إصابات بين أفراد الطاقم أو الموظفين كما لم تتضرر أي معدات خلال الحادث.

يذكر أنه يتم السماح بالتحليق بمنطاد الهواء الساخن في ظل سرعة رياح أبطأ من 6 أمتار في الثانية، وعندما تزيد الرؤية عن 1.5 كيلومتر.

ويأتي الحادث بعد أيام فقط من وفاة طالب جامعي متأثراً بإصاباته جراء سقوطه من منطاد في مقاطعة خنان بوسط الصين.