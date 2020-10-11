 جهاز هندي- إسرائيلي يكشف عن وجود كورونا بنصف دقيقة

تقنية اختبار جديدة للكشف في 30 ثانية فقط عن "كورونا" المستجد، توصل إليها تعاون هندي- إسرائيلي مشترك، "وهي جاهزة للاستخدام في غضون أيام" بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية مؤكدة بخبرها المنشور في موقعها أن التقنية بإجراء فحص الفيروس التاجي والكشف عن الشخص المصاب في 30 ثانية فقط، حققت نتائج دقيقة بنسبة 85% بحسب شركة Nanoscent المطورة في إسرائيل للفحص الموعود.

رون ملكا، السفير الإسرائيلي لدى الهند، ذكر الجمعة أيضا لوكالة PTI الهندية للأنباء، أن الاختبار البالغة مدته نصف دقيقة للكشف عن الفيروس "سيكون جاهزا للاستخدام في غضون أيام (..) بعد تجاوز جميع المراحل" آملا بأنها "ستكون بشرى سارة للعالم بأسره، وستكون الهند المقر الرئيسي لتصنيع معدات الاختبار"، مشيرا إلى أن الأمر "لا ينبغي أن يستغرق أكثر من أسبوعين إلى 3 أسابيع للانتهاء من هذه التقنية" علما أن "العربية.نت" وجدت الخبر نفسه في فيديو "يوتيوبي" تاريخه 24 يوليو الماضي، ويبشر أيضا بالكشف في 30 ثانية عما إذا كان الشخص مصابا بالفيروس الكوروني أم نظيفا.

وكان وفد إسرائيلي توجه في يوليو الماضي إلى الهند، يضم 20 خبيرا معظمهم من وزارة الدفاع، للمشاركة في المراحل النهائية لاختبار تقنيات متقدمة من شأنها العمل على اكتشاف سريع للمستجد، في إطار تعاون بين البلدين في مكافحة الجائحة، تمكن من جمع عشرات آلاف العينات وتحليلها في غضون أيام قليلة، بواسطة استخدام برامج ذكاء اصطناعي محوسبة.