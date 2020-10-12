نوبل في الاقتصاد لمطورَيْ نظرية "المزاد العلني"

قالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، إن عالمي الاقتصاد الأميركيين، بول ميلجروم وروبرت ويلسون فازا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020 لتعديلاتهما على نظرية المزادات وابتكارهما صيغا جديدة للمزادات.

وقالت الأكاديمية في بيان "صيغ المزادات الجديدة مثال جميل يبرز كيف يمكن للبحث الأساسي أن يسفر عن ابتكارات تفيد المجتمع".

وجائزة نويل للاقتصاد، التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.14 مليون دولار)، ليست واحدة من الجوائز الخمس الأساسية التي أنشأها رجل الصناعة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895 لكن أنشأها البنك المركزي السويسري ومنحت لأول مرة عام 1969.

يشار إلى أن الدولار يساوي 8.7949 كورونا سويسرية.