أم تبيع طفلتها الرضيعة لشراء حذاء.. وهذا هو الثمن

حاولت سيدة روسية تبلغ من العمر 25 عاماً بيع طفلتها الرضيعة التي أنجبتها قبل أسبوع واحد فقط بثمن بخس، لكن المفاجأة كانت في سبب بيع الطفلة، حيث تبين أن الأم تريد المال لشراء حذاء جديد لها.

وألقت الشرطة القبض على السيدة التي حاولت بيع طفلتها في السوق السوداء، وذلك بعد نجاح ضباط في إقناعها بأنهم يريدون شراء الطفلة، فاستدرجوها إلى مقهى في وسط العاصمة الروسية موسكو من أجل إتمام الصفقة، ثم قاموا بإلقاء القبض عليها ومن ثم إنقاذ الطفلة البالغة من العمر أسبوعاً واحداً فقط.

ونقلت جريدة "ديلي ميرور" Daily Mirror البريطانية التي نشرت تفاصيل الواقعة، عن الأم التي أرادت بيع طفلتها قولها إنها "كانت تبحث عن أبوين لتبني طفلتها ووافقت على بيع الطفلة مقابل ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (4 آلاف دولار أميركي)".

وبحسب الصحيفة فإن الأم الروسية تُدعى لويزا جادجييفا، وتبلغ من العمر 25 عاماً، حيث قامت الشرطة باحتجازها في موسكو بعد أن حاولت تسليم الرضيعة في مقهى بوسط المدينة.

وبحسب التقرير فقد ناقشت غادجييفا مع أختها كيف اختارت حذاء جديداً لشرائه بمجرد بيع طفلتها، لكن الشرطة تدخلت بعد أن حاولت مجموعة مناهضة للعبودية إقناع الفتاة بعدم بيع طفلتها البالغة من العمر أسبوعاً واحداً.

وقالت المجموعة: "حاولنا بكل وسيلة ممكنة أن نشرح لها أن الظروف السيئة والخطيرة تنتظر الطفلة".

وقالوا: "ذروة السخرية كانت مراسلتها مع أختها التي كانت تعرف كل شيء، وفيها ناقشت والدة الطفلة الأحذية التي ستشتريها لنفسها بعد أن تبيع ابنتها".

ويقول رجال الشرطة إنه بعد استلام الأموال قامت الأم بتسليم الطفلة إلى المشتري الذي كتب إيصالاً لها.

وتُظهر لقطات الشرطة غادجييفا، وهي تخفي رأسها خجلاً عندما استجوبها المحققون.

وبحسب المعلومات فقد قالت الأم لأحد المشترين: "لا تقل (تبيع) فهذا يبدو وقحاً..".

وقالت الشرطة المحلية إن جادجييفا اعترفت بالذنب بالكامل خلال الاستجواب ووجهت إليها عدداً من التهم.