شاهد امرأة يخرجونها من حمام حبسها زوجها فيه 18 شهراً

عثروا في قرية بالشمال الهندي، على امرأة احتجزها زوجها 18 شهراً في حمام مساحته 9 أمتار، وأرغمها على العيش في ظروف قاسية "زعماً أنها مصابة بمرض عقلي" وفقاً لما قالته من تلقت بلاغاً بشأنها وسافرت مع فريق وأنقذتها، وهي Rajni Gupta المسؤولة عن "الإدارة الإقليمية لتنمية المرأة والطفل" في ولاية Haryana الواقعة فيها قرية "ريشبور" البعيدة 90 كيلومتراً عن العاصمة نيودلهي.

قالت راجني غوبتا لصحيفة Hindustan Times الإنجليزية اللغة، إنها وجدت الأم لثلاثة أطفال "في حالة بائسة يرثى لها" وتعاني من سوء التغذية بشكل واضح "وكان براز على جسدها وملابسها" فأخرجتها من جحيم زجها زوجها فيه، وهو ما نجد شيئاً منه بمقطع فيديو تعرضه "العربية.نت" الآن، وفيه تظهر البالغة 35 سنة، كما الهيكل العظمي، وضعيفة متهالكة لا تقوى على المشي حين أخرجوها من محبسها، ثم تولت امرأة تنظيف العالق في ثيابها وشعرها من أوساخ متنوعة المصادر، عاشت معها كما الكابوس طوال احتجازها.

أما زوجها Naresh Kumar البالغ 41 عاماً، فوقع معتقلاً في قبضة الشرطة التي اقتادته مكبلاً بالأصفاد إلى مركز احتجاز حين إنقاذ زوجته أمس، ونقلته إلى مدينة Panipat التابعة لها القرية الواقعة في أريافها، تمهيداً للمثول اليوم الجمعة بالذات أمام قاض هندي، سيسمع منه ما لن يرضيه بالتأكيد.