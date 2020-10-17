رصيده لم ينتهِ.. فيديو قاسٍ لهندي ينجو من الموت مؤقتاً

رصيده في الحياة لم ينفد وتبقى له أيام قليلة، حيث نجا رجل هندي مؤقتاً من الموت وضع أياماً في ثلاجة لحفظ الموتى، لكنه مات بعد ذلك بأيام، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

في تفاصيل قصة بالاسوبرامانيام كومار (74 عاما)، الذي يعيش مع زوجته وابنتيه وشقيقه، حين أعلنت أسرته وفاته بعد توقفه عن الحركة، وطلبت أسرته من متعهد جنازات وضع جثمانه في ثلاجة الموتى، يوم الاثنين الماضي.

ثم طلبت الأسرة الجثة بعد 24 ساعة لأداء طقوس الوداع الأخيرة، وحدثت المفاجأة عند نقل الجثة، حيث لاحظ متعهدو دفن الموتى أنه يرتجف، ثم تأكدوا أنه على قيد الحياة.

وفي مقطع فيديو حقق انتشاراً وواسعاً، شوهد كومار وهو يتحرك ويلهث بحثا عن الهواء داخل الثلاجة، بينما ظل شقيقه يؤكد للآخرين أنه توفي.

وأعيد نقله إلى مستشفى آخر، لكنه مات بنهاية الأسبوع، ورفعت الشرطة قضية ضد الأسرة بتهمة "التصرف بتهور أو إهمال بما أدى لتعريض حياة إنسان للخطر". واحتجزت الأسرة.

وقال قائد الشرطة إن الأسرة تزعم أنه كان يعاني مرضا بالجهاز العصبي.