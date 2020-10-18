انهيار أرضي في فيتنام يضرب معسكراً للجيش ويدفن 22 فرداً

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن انهياراً أرضياً في وسط فيتنام، يوم الأحد، دفن ما لا يقل عن 22 من أفراد الجيش، بعد أسبوع واحد فقط من انهيار أرضي آخر، أسفر عن مقتل 13 مع استمرار هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن الانهيار الأرضي الأخير أدى إلى انهمار الصخور والتربة على معسكر للجيش عند سفح جبل بعد أسبوع من الأمطار المتواصلة في مقاطعة كوانغ تري.

وتمكن ثمانية أشخاص من الفرار، بينما يعتقد أن 22 آخرين محاصرون تحت الأنقاض.

وتم انتشال ثلاث جثث، بينما حفر نحو 100 من رجال الإنقاذ في الوحل بحثا عن المفقودين.

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وانتشل رجال إنقاذ، يوم الخميس، 13 جثة من بينهم 11 من ضباط الجيش إثر انهيار أرضي في توا تين هوى بمقاطعة كوانغ تري المجاورة.

وكان الفريق في طريقه إلى التعامل مع انهيار أرضي آخر أفادت التقارير أنه قد دفن 16 عاملاً في موقع بناء مصنع لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولا يزال يتعذر الوصول إليه.

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في وسط فيتنام منذ الأسبوع الماضي، ويقول خبراء أرصاد جوية إن المزيد من الأمطار في الطريق.