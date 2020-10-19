زوجة الرئيس الفرنسي تدخل الحجر بعد مخالطتها لمصاب بكورونا

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون ستخضع لعزل ذاتي لمدة سبعة أيام بعد مخالطة شخص أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف المكتب في بيان: "بريجيت ماكرون خالطت يوم الخميس 15 أكتوبر شخصاً أثبتت الاختبارات اليوم الاثنين 19 أكتوبر إصابته بكوفيد-19، وتظهر عليه أعراض المرض".

وتابع: "وفقاً لتوصيات السلطات الصحية، ستعزل نفسها لمدة سبعة أيام. ولا تظهر على بريجيت ماكرون أي أعراض للمرض في الوقت الحالي".

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 29837 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأحد، كما سجلت 85 وفاة جديدة. ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالمرض في فرنسا منذ بداية العام وحتى الآن 897034 إصابة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 33477.

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وفرضت فرنسا في مطلع الأسبوع حظر تجول ليليا في تسع مدن من بينها باريس، مما أثر على 20 مليون شخص.

في سياق آخر، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن ثمة مخاطر بفقدان التعافي الاقتصادي للزخم الذي اكتسبه بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

ونُقل عن لاغارد قولها في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية "الموجة الثانية من الوباء في أوروبا، لا سيما في فرنسا، والقيود الجديدة الناتجة عن ذلك تزيد من حالة عدم اليقين وتؤثر على عملية التعافي".