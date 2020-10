MBC تطلق "شاهد VIP" مباشرة للمشاهدين في أميركا وكندا

أعلنت "مجموعة MBC" عن إطلاق منصة "شاهِد VIP" مباشرة للملايين من المتحدثين باللغة العربية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، واضعة بذلك في متناولهم مروحة واسعة من الإنتاجات العربية الترفيهية الرائدة، اعتباراً من الأول من نوفمبر 2020.

وتوفر "شاهِد VIP" نخبة من الأفلام والمسلسلات والبرامج والعروض وغيرها، التي تضم أكثر من 25,000 ساعة من الترفيه العربي النوعي، وتشمل:

• المسلسلات والأفلام والإنتاجات الأكثر شهرة وتميزاً وجماهيرية في منطقة الشرق الأوسط.

• "أعمال شاهِد الأصلية" الجديدة والحصرية.

• "عروض شاهِد الأولى".

• مسلسلات ومواسم جديدة تُعرض لأول مرّة حصرياً على "شاهِد VIP".

• أحدث إصدارات الأفلام قبل عرضها في صالات السينما.

• أبرز برامج MBC من إنتاجات محلية لكل من The Voice، The Voice Kids، The Voice Senior، Arab Idol، Arabs Got Talent Family Feud، وغيرها الكثير، مع إمكانية إيقافها مؤقتاً لمشاهدتها في وقت لاحق.

• باقة من قنوات MBC التلفزيونية المتوفرة بتقنية البث الرقمي HD المباشر (Live Streaming).

ومنذ أن أطلقت "مجموعة MBC" منصّة "شاهِد VIP" للفيديو حسب الطلب عبر خدمة الاشتراكات، في يناير 2020 الفائت، نجحت هذه المنصة سريعاً في جذب أكثر من 1.4 مليون مشترك حتى الآن. ومن شأن الإطلاق العالمي الحالي أن يوفر خدمة "شاهد VIP" للملايين من المتحدثين باللغة العربية في كافة أنحاء أميركا الشمالية.

في هذا السياق، قال لويس دوران، الرئيس التنفيذي التجاري لـ "شاهد VIP": "يأتي إطلاق منصة "شاهد VIP" في أميركا الشمالية اليوم ليمنح المشتركين فرصة التمتع بأفضل الإنتاجات العربية – ونخبة من الأفلام والمسلسلات والبرامج والعروض، ما سيجعلهم يشعرون بأنهم أقرب إلى وطنهم وأهلهم. لا شك في النمو المضطرد الذي نشهده في أعداد المشتركين عالمياً – والآن في أميركا وكندا، كما هو مُرتقب - يؤشر إلى النوعية العالية والفريدة للمحتوى المتوفر عبر هذه المنصة الرائدة".

بدوره، صرح علي جابر، مدير عام القنوات في "مجموعة MBC" وعضو لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent: "يضع "شاهد VIP" في متناول المشاهدين الناطقين باللغة العربية في الولايات المتحدة وكندا محتوى غنيا ومميزا، إذ يضم نخبة من أفضل البرامج الترفيهية والدراما التلفزيونية والأفلام، إلى جانب البث المباشر لباقة من قنوات المجموعة، كل ذلك تحت مظلة منصة واحدة، ورهن بالوقت الذي يجده المشاهد مناسباً له. باختصار، هي الطريقة الأمثل لعشاق المحتوى العربي كي يظلوا على تواصل مستمر مع أحدث الإنتاجات الترفيهية في المنطقة وأكثرها تنوعاً وريادة".

إذاً أصبح "شاهد VIP" اليوم متوفراً، بدون فواصل إعلانية، عبر أي جهاز متوافق - بما في ذلك أجهزة التلفزيون الذكية، والمشغلات الرقمية للمنصّات المتعددة الوسائط، وتطبيقات iOS، وAndroid، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمول. أما بالنسبة للاشتراكات، فثمة عرض مجاني استثنائي للمشاهدين في الولايات المتحدة وكندا، لمدة 30 يوماً، طوال شهر نوفمبر 2020. بعده، يصبح الاشتراك في الولايات المتحدة بقيمة 8.99 دولار أميركي شهرياً أو 79.99 دولار أميركي سنوياً، وفي كندا، بـ 9.99 دولار شهرياً أو 89.99 دولار سنوياً.

يُذكر أن منصة "شاهِد VIP" تنضوي تحت لواء "مجموعة MBC" – المجموعة الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - والتي تضم أكثر القنوات التلفزيونية والبرامج جماهيرية من حيث نسب المشاهَدة في المنطقة بأسرها، كما تتوفر للمشاهدين في القارات الخمس.

إلى ذلك لمعرفة المزيد عن "شاهد VIP"، يُمكن زيارة موقع shahid.net وتنزيل التطبيق، كما يُمكن متابعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر وإنستغرام وفيسبوك ويوتيوب.