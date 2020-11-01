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زوجة شون كونري: مات يعاني الخرف

شون كونري
شون كونري

زوجة شون كونري: مات يعاني الخرف

ميشلين روكبرون: سيكون الأمر صعبا جدا بدونه

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لندن - فرانس برس

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كشفت زوجة الممثل البريطاني، شون كونري، الذي توفي السبت عن 90 عاما، أنه كان مصابا بالخرف وتوفي "بسلام"، بحسب صحيفة "ذي ميل أون صنداي".

وقالت ميشلين روكبرون، وهي رسامة فرنسية، والزوجة الثانية لكونري، إن الأخير الذي اشتهر بتجسيده شخصية العميل السري 007 "توفي أثناء نومه بسلام".

وأضافت: "كنت معه طوال الوقت وفقد الوعي. هذا ما أراده". وأكدت أنه "كان يعاني من الخرف وكان لذلك تأثير سلبي عليه".

وتابعت روكبرون: "كان رائعا، وكانت لدينا حياة رائعة. سيكون الأمر صعبا جدا بدونه، وأنا أعلم ذلك. لكن لا شيء يدوم إلى الأبد".

وأعلن جايسون نجل السير شون كونري لهيئة "بي بي سي" أن والده توفي بسلام، أثناء نومه ليل الجمعة، خلال وجوده في جزر البهاماس وكان "يشعر بتوعك منذ فترة".

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وعقب انتشار خبر وفاة الممثل الأسطوري، الذي كان أول من أدى دور العميل السري جيمس بوند ، صدر سيل من مواقف التعزية بأحد أبطال الشاشة الأكثر شهرة وشعبية في بريطانيا.

وحصل الممثل الاسكتلندي الذي حاز لقب فارس في العام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقودا ومن بينها جائزة أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتا بافتا.

وأعلنت العائلة أنها ستشيع شون كونري في مراسم خاصة، قائلة إنها تعتزم إقامة مراسم تكريمية فور انتهاء الفيروس.

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