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شرطة دبي تؤكد وفاة زوج ابنة رئيس أنغولي سابق في حادث غرق

(FILES) In this file photo taken on September 26, 2018 Sindika Dokolo and Isabel dos Santos pose before a roundtable discussion on Business Evolution In Energy at Bloomberg Global Business Forum at The Plaza Hotel in New York City. Sindika Dokolo, the husband of Isabel dos Santos, billionaire daughter of Angola's former president, has died, his family announced on October 30, 2020. Dokolo, a business tycoon and leading arts collector, became entangled along with his wife in a major anti-corruption investigation launched after her father, Jose Eduardo dos Santos, left office in 2017.
رجل الأعمال سنديكا دوكولو مع زوجته إيزابيل دوس سانتوس

شرطة دبي تؤكد وفاة زوج ابنة رئيس أنغولي سابق في حادث غرق

لا شبهات جنائية في وفاة رجل الأعمال سنديكا دوكولو، زوج إيزابيل دوس سانتوس ابنة الرئيس الأنغولي السابق

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دبي – العربية.نت

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أكد جهاز شرطة إمارة دبي الأحد وفاة رجل الأعمال سنديكا دوكولو، زوج إيزابيل دوس سانتوس ابنة الرئيس الأنغولي السابق، في حادث أثناء ممارسته رياضة الغوص، مشدداً على عدم وجود شبهة جنائية.

رجل الأعمال سنديكا دوكولو مع زوجته إيزابيل دوس سانتوس
رجل الأعمال سنديكا دوكولو مع زوجته إيزابيل دوس سانتوس
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وقالت الشرطة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" إنها تلقت في 29 أكتوبر بلاغاً يفيد بغرق شخص أثناء ممارسة رياضة الغوص بالقرب من جزيرة أم الحطب شمال جزيرة ديرة قبالة سواحل دبي.

وذكرت أنها فتحت تحقيقاً حول ملابسات الوفاة واستمعت إلى أقوال "أصدقاء المتوفى واطلعت على نتائج تقرير الطب الشرعي، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود أي شبهة جنائية للوفاة".

وكانت عائلته قد أعلنت وفاته الخميس الماضي لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى.

ودوكولو، رجل الأعمال الثري المتحدر من الكونغو الديموقراطية، هو نجل أوغستين دوكولو سانو، وهو مصرفي كونغولي تمتع في السابق بنفوذ كبير في عهد موبوتو سيسي سيكو.

رجل الأعمال سنديكا دوكولو مع زوجته إيزابيل دوس سانتوس
رجل الأعمال سنديكا دوكولو مع زوجته إيزابيل دوس سانتوس
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