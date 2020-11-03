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بعد غياب 28 عاماً.. "فيسبوك" يعيد سودانياً لعائلته

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بعد غياب 28 عاماً.. "فيسبوك" يعيد سودانياً لعائلته

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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لحظات مؤثرة، عاشتها أسرة عبدالعظيم عبدالقادر علي طه، بمنطقة الكاملين، في ولاية الجزيرة وسط السودان، عقب عودة ابنهم الغائب الذي انقطعت أخباره منذ 28 عاماً ولم يعثروا له طيلة هذه السنوات على أثر.

وكانت القصة بدايتها عبر مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت وسم #بسأل_عن_زول، ليتمكنوا من التوصل لابنهم الغائب، وفق ما نقلته صحيفة "السوداني".

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وقال مؤسس الجروب، الجيلاني العركي، إن جمعاً غفيراً كان في انتظار عبد العظيم العائد من دولة تشاد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وأضاف جيلاني أن أخبار عبدالعظيم كانت قد انقطعت منذ فترة طويلة، حتى تم نشر حالته في مجموعة على فيسبوك.

ووثق مقطع فيديو لحظات الفرح الذي عم المنطقة، بمقدم ابنهم، إذ كان الاستقبال مهيباً، أبلغ ما فيه أن تشاهد دموع والديه وأحبائه التي تنم عن مدى سعادتهم العارمة، بلم الشمل عقب غياب امتد لأكثر من ربع قرن، تجرعوا خلالها الأسى والحزن.

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