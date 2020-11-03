فراش تنام عليه ملكة بريطانيا كلفها 160 ألف دولار

الفراش الذي تؤوي إليه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لتسند رأسها على وسادة وتنام كل ليلة، كلفها 125 ألف استرليني، تعادل 160 ألفا من الدولارات، وكلف من اشتغلوا ليصنعوه أكثر من 700 ساعة عمل آلي ويدوي، تزيد بالزمن عن 4 أشهر، اعتبارا أن العمل فيه كان 8 ساعات يوميا، أو 40 في 5 أيام بالأسبوع.

مع ذلك، وارد عن فراشها الموجود منه 60 نسخة في كل المعمورة، أنه ليس أغلى ما يغفو عليه أحد المشاهير أو فرد من العائلات الملكية في العالم، بحسب ما اطلعت عليه "العربية.نت" في موقع مختص بالمراتب والأسرّة وتوابعها، وهو Next Day Mattress البريطاني، المؤكد أن فراش الملكة هو الثالث كلفة في العالم، والأغلى منه بحسب تقرير مختصر نشرتة مجلة Hello بطبعتها البريطانية الحالية في الأسواق، هو فراش ممثل ومطرب كندي شهير. أما الأغلى من الاثنين، فلنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها مطرب الراب.





وأهم ما في فراش الملكة، المعروف سريره باسم Royal State Bed الملكي، أنه مصنوع من كشمير فاخر من منغوليا، كما من ذيل حصان أشقر النوع من أميركا اللاتينية، يتم "نفشه" بعد معالجته وغزله لجعله حشوة للفراش بدل الاسفنج وما شابه، إضافة إلى خيوط حرير معدل طولها 2575 كيلومترا، أي ما تحتاج الطائرة إلى أكثر من 3 ساعات لتقطع مسافته من دبي إلى القاهرة، وفي فيديو مرافق، وجدته "العربية.نت" في YouTube تاريخه 7 سنوات مضت، نرى أن كل شيء تقريبا يعملون فيه يدويا لصنع السرير، كما نرى بدءا من الدقيقة 1.30 لقطات عن تصنيع الفراش ذلك الوقت، من حشوة ذيل الحصان المنفوش أيضا.

أما ثاني فراش كلفة بالعالم، فهو الذي استغرق العمل فيه 600 ساعة، وصنعوه بوزن نصف طن للممثل والمغني الكندي أوبري دريك غراهام، المعروف باسم Drake اختصارا، فقد كلفه 395 ألف دولار، من ضمنها كلفة 5 زيارات يقوم بها مختص كل عام لنفش الفراش وتجديد شبابه، بحيث يبدو كأنهم صنعوه له حديثا في كل مرة.





وللأسف، فإن المعلومات قليلة جدا عن الفراش الأغلى في المعمورة، كما والصور أيضا، وهو الذي ينام عليه مطرب الراب الأميركي كاني ويست وزوجته نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وقد تكون كلفته 400 ألف دولار أو أكثر قليلا، فيما اشترى الزوجان 6 أسرة لمنزلهما البالغة قيمته 11 مليون دولار بحي Bel Air في لوس أنجلوس، بمبلغ 750 ألف دولار، بواقع 125 ألفا لكل سرير.. قبل 7 سنوات، وهو خبر متوافر "أونلاين" لمن يرغب بمعرفة المزيد.