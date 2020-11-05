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كانييه ويست يحصد 60 ألف صوت في الانتخابات.. وعينه على 2024

FILE PHOTO: Rapper Kanye West makes a point as he holds his first rally in support of his presidential bid in North Charleston, South Carolina, U.S. July 19, 2020. REUTERS/Randall Hill/File Photo
مغني الراب والمرشح الخاسر كانييه ويست
الانتخابات الأميركية

كانييه ويست يحصد 60 ألف صوت في الانتخابات.. وعينه على 2024

كتب اسمه على ورقة التصويت بخط اليد، إذ لم تكن وايومينغ، حيث يملك مزرعة، من الولايات الـ12 التي تأهل فيها رسمياً للمنافسة

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نيويورك – فرانس برس

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بعدما أثار استغراباً وسخرية لدى البعض بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام، يبدو مغني الراب كانييه ويست ماضياً في مشروعه إذ أعلن نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024، بعدما حصد حوالي 60 ألف صوت، الثلاثاء.

وقد صوّر المغني البالغ 43 عاماً نفسه وهو يدلي بصوته في ولاية وايومينغ، ونشر سلسلة تغريدات قال فيها إنه شارك "للمرة الأولى" في انتخابات رئاسية، وأدلى بصوته "لشخص أثق به حقاً.. أنا".

وعلى الصور التي نشرها، يظهر اسمه على ورقة التصويت مكتوباً بخط اليد، إذ لم تكن وايومينغ، حيث يملك مزرعة، من الولايات الأميركية الـ12 التي تأهل فيها رسمياً للمنافسة كمرشح مستقل.

وأظهر كانييه ويست طموحه في إعادة الترشح مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أربع سنوات، من خلال تغريدة مقتضبة كتب فيها "كانييه 2024".

كانييه ويست يدلي بصوته
كانييه ويست يدلي بصوته

وبيّنت أرقام نشرتها وسائل إعلام أميركية أن كانييه ويست، المصاب باضطرابات ثنائية القطب ودعت زوجته في يوليو الماضي إلى "التعاطف والشفقة" حياله، لم يحصد سوى 0.4% من الأصوات في ولايات أيداهو وأوكلاهوما ويوتا الريفية.

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وقد حقق أعلى عدد أصوات في ولاية تينيسي جنوب البلاد التي فاز فيها دونالد ترمب، إذ حصد ما يقرب من 10 آلاف و200 صوت.

وبعدما دعم دونالد ترمب بعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر 2016، أعلن كانييه ويست في اليوم الوطني الأميركي في الرابع من يوليو الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام.

غير أن ترشيحه أثار تساؤلات كثيرين تناولت أهليته لناحية الصحة النفسية ومدى جديته في هذه الخطوة.

تجمّع انتخابي لويست في ساوث كارولاينا في يوليو الماضي
تجمّع انتخابي لويست في ساوث كارولاينا في يوليو الماضي
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