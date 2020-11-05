بعدما أثار استغراباً وسخرية لدى البعض بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام، يبدو مغني الراب كانييه ويست ماضياً في مشروعه إذ أعلن نيته الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2024، بعدما حصد حوالي 60 ألف صوت، الثلاثاء.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

وقد صوّر المغني البالغ 43 عاماً نفسه وهو يدلي بصوته في ولاية وايومينغ، ونشر سلسلة تغريدات قال فيها إنه شارك "للمرة الأولى" في انتخابات رئاسية، وأدلى بصوته "لشخص أثق به حقاً.. أنا".

وعلى الصور التي نشرها، يظهر اسمه على ورقة التصويت مكتوباً بخط اليد، إذ لم تكن وايومينغ، حيث يملك مزرعة، من الولايات الأميركية الـ12 التي تأهل فيها رسمياً للمنافسة كمرشح مستقل.

وأظهر كانييه ويست طموحه في إعادة الترشح مجدداً في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أربع سنوات، من خلال تغريدة مقتضبة كتب فيها "كانييه 2024".

وبيّنت أرقام نشرتها وسائل إعلام أميركية أن كانييه ويست، المصاب باضطرابات ثنائية القطب ودعت زوجته في يوليو الماضي إلى "التعاطف والشفقة" حياله، لم يحصد سوى 0.4% من الأصوات في ولايات أيداهو وأوكلاهوما ويوتا الريفية.

وقد حقق أعلى عدد أصوات في ولاية تينيسي جنوب البلاد التي فاز فيها دونالد ترمب، إذ حصد ما يقرب من 10 آلاف و200 صوت.

وبعدما دعم دونالد ترمب بعيد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر 2016، أعلن كانييه ويست في اليوم الوطني الأميركي في الرابع من يوليو الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية هذا العام.

غير أن ترشيحه أثار تساؤلات كثيرين تناولت أهليته لناحية الصحة النفسية ومدى جديته في هذه الخطوة.