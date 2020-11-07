بعد 14 صبياً.. زوجان أميركيان يرزقان أخيراً بطفلة

رُزِقَ رجل وزوجته من ولاية ميشيغان الأميركية أخيراً مولودة أنثى أولى... بعد 14 صبياً.

ونقلت صحيفة "ديترويت فري برس" المحلية عن الوالد جاي شواندت قوله: "الفرحة تغمرنا، ونحن متحمسان جداً لفكرة انضمام ماغي جاين إلى عائلتنا".

وولدت ماغي جاين ليل الأربعاء-الخميس في مستشفى في مدينة فراند رابيدس، قرب بحيرة ميشيغان، وبلغ وزنها 3.4 كيلوغرامات.

وأضاف شواندت "ماغي أجمل هدية كان يمكن أن نتمناها".

وكانت الوالدة كيتيري شواندت توقعت عام 2014 أن يؤدي إنجابها فتاةً إلى "صدمة" في العائلة التي تملك برنامجا من نوع تلفزيون الواقع خاص بها ويحمل عنوان "14 أوتدورز مِن" (14 رجلاً يحبون المساحات الكبيرة).

وتزوج جاي وكيتيري شواندت عام 1993 بعدما كانا مرتبطين منذ أن كانا مراهقين، ورزقا ثلاثة صبيان حتى قبل أن ينهيا دراستهما.

وقال الابن البكر تايلر (28 عاماً) مازحاً "لا أعتقد أن والدتي تملك أي قطعة ثياب زهرية اللون".