بعد 4 سنوات.. "تشامب ومايجر" يعيدان الكلاب للبيت الأبيض

يعيد انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة عادات عمّرت طويلاً في البيت الأبيض قبل أن يتخلى عنها الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترمب، حتى على صعيد الحيوانات المنزلية.

فقد كسر ترمب خلال سنواته الأربع في الرئاسة إحدى هذه العادات، إذ لم يكن لديه كلب في البيت الأبيض خلافا لأسلافه جميعا في العقود الماضية.

غير أن خلفه الديموقراطي جو بايدن سيقيم مع كلبين من نوع الراعي الألماني: الأول يحمل اسم تشامب وهو يعيش مع عائلة بايدن منذ 2008، والثاني يدعى مايجر وتبنته العائلة سنة 2018 داخل ملجأ للحيوانات وسيكون أول كلب إنقاذ في البيت الأبيض.

تشامب ومايجر

وفي ظل تعلق الأميركيين الكبير بالحيوانات المنزلية، من غير المستبعد أن يكون هذان الكلبان قد ساهما في استمالة ناخبين للتصويت لصالح بايدن نائب الرئيس الأميركي سابقا في عهد باراك أوباما.

كما نشر بايدن صورا عبر "إنستغرام" لكلاب تحمل ألوان حملته مرفقا إياه بعبارة "قد أكون منحازا بعض الشيء، لكني أظن أن تشامب ومايجر سيكونان كلبين أولين رائعين".

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية مرموقة كانت أعلنت أمس فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق، على مدى أيام عدة لا سيما بعد أن تأخرت نتائج الفرز في ولايات حاسمة، ولا تزال.