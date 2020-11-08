من جنوب الهند.. شاهد كيف احتفلت قرية أجداد هاريس بفوزها

بالألعاب النارية والاحتفالات، عبّر هنود عن فرحتهم بانتخاب، كامالا هاريس، نائبة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. ووصفوا انتخابها بأنه لحظة فخر للأميركيين من أصل هندي.

وفي قرية أجدادها جنوب الهند التي تبعد نحو 13987 كيلومتراً عن العاصمة الأميركية واشنطن، رفع الناس صوراً لهاريس وتجمعوا للاحتفال بالفوز الذي حققته هاريس مع بايدن، كما عزف موسيقيون مقطوعات تقليدية.

إلى ذلك قال آر كاماراج وهو وزير في حكومة ولاية تاميل نادو في جنوب الهند شارك في الاحتفال: "هناك الآن امرأة جذورها في هذه القرية الصغيرة تشغل أحد أرفع المناصب في الولايات المتحدة. هذه لحظة فخر".

يذكر أن كامالا هاريس، المولودة لأم هندية وأب من جاميكا هاجر كل منهما إلى الولايات المتحدة للدراسة، دخلت التاريخ عندما أصبحت أول امرأة تفوز في انتخابات بثاني أكبر منصب أميركي.

وكثيراً ما روت هاريس، التي زارت القرية عندما كانت في الخامسة، ذكرياتها عن سيرها مع جدها لأمها على الشاطئ في مدينة تشيناي الجنوبية خلال الرحلات السنوية من الولايات المتحدة إلى الهند. وقالت هاريس في خطاب عام 2018 إن حواراتها مع جدها تركت أثراً عميقاً على شخصيتها.

كما ظلت على اتصال وثيق بأسرتها في الهند، وقال خالها إنه يعتزم حضور مراسم تنصيبها في يناير المقبل.