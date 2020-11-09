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فيديو لطالب مصري وهو يدهس مجموعة من المارة بأوكرانيا

الطالب المصري علي هندي

فيديو لطالب مصري وهو يدهس مجموعة من المارة بأوكرانيا

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لندن - العربية.نت 

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مشهد مروّع التقطته أمس كاميرا للمراقبة العامة في أحد شوارع Kharkiv المعروفة بثاني أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصمة كييف، وبطله طالب مصري بهندسة الطيران، كان يقود سيارته بسرعة فائقة، حين فقد السيطرة عليها، فجنحت إلى حيث كان بعض المارة يهمّون بعبور الشارع، بحسب الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، فدهس منهم رجلاً وامرأة وطفلاً وشخصاً آخر، تم نقلهم نازفين بجروح خطيرة إلى المستشفى.

اعتقلوا السائق، واسمه علي هندي، بحسب ما ورد عنه بوسائل إعلام محلية، كما في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، وبخبرها ذكرت أن أكثر ما أثار الدهشة، هو أن الطالب الذي يبدو من صورته أن عمره بالعشرينات، كان يقود السيارة، وهي طراز Volkswagen Passat ألمانية، بسرعة تقتل من تدهسه عادة، إلا أن المرأة التي دهسها دخلت في غيبوبة، مصابة بجروح في رأسها، بينما كسر الدهس ساقي طفل اسمه Artyom وعمره 9 سنوات، في حين لم تتم معرفة إصابات الشخصين الآخرين.

أما السائق، الذي اتضح أنه سبق وأفرجوا عنه بكفالة بتهمة "الشغب" بعد طعن فتاة في صدرها بالقرب من محطة مترو في يونيو الماضي، فيواجه عقوبة تصل إلى 8 سنوات في السجن بتهمة القيادة الخطرة، وهو ما تؤكده اللقطات التي صورتها الكاميرا.

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