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زوج هاريس يترك المحاماة.. ليصبح "السيد الثاني" بالبيت الأبيض

كامالا هاريس
الرئيس المنتخب بايدن وزوجته ونائبته وزوجها

زوج هاريس يترك المحاماة.. ليصبح "السيد الثاني" بالبيت الأبيض

تزوجت هاريس وإيمهوف في 2014، هي للمرة الأولى وهو للمرة الثانية، وعند دخولهما البيت الأبيض سيكونان أول زوجين من عرقين مختلفين في سدة الحكم في واشنطن.

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دبي - العربية.نت

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يتحضر دوغلاس إمهوف زوج نائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس للتركيز على دعم إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة، وقرر ترك عمله في شركة كبرى للمحاماة بحلول يناير كانون الثاني، وفق ما قاله أحد ممثلي الحملة الانتخابية لبايدن يوم الثلاثاء.

وحصل إمهوف على إجازة من شركة المحاماة دي.إل.أيه بايبر في أغسطس آب بعدما اختار بايدن هاريس نائبة له.

كامالا هاريس وزوجها
كامالا هاريس وزوجها

وقال ممثل حملة بايدن يوم الثلاثاء إن إمهوف سيترك العمل تماما مع دي.إل.أيه بايبر بحلول يوم التنصيب في 20 يناير كانون الثاني 2021.

وسيخوض إيمهوف تجربة خاصة جديدة باعتباره "الرجل الثاني" أو "الزوج الثاني" أو "السيد الثاني" في البيت الأبيض.

وتزوجت هاريس وإيمهوف في 2014، هي للمرة الأولى وهو للمرة الثانية، وعند دخولهما البيت الأبيض سيكونان أول زوجين من عرقين مختلفين في سدة الحكم في واشنطن.

لكن دور "الرجل الثاني" الجديد الذي ينتظر إيمهوف لم يتم تحديده بعد، وهو لا يزال متكتماً حول الموضوع.

تقليدياً، يتوقع من زوجات الرؤساء ونواب الرئيس إقامة توازن دقيق بين الدعم لأزواجهن وبين الاستقلالية، وغالباً ما تختار الزوجات قضية إنسانية يروجن لها.

يقفان قبالة المحكمة العليا
يقفان قبالة المحكمة العليا

وإيمهوف، الذي ينشط بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ووُصف خلال حملة زوجته الانتخابية بأنه "سلاح سري" داخلها، متخصص في قضايا الإعلام والرياضة والترفيه ضمن عمله كمحام.

في إحدى جولاتهما الانتخابية
في إحدى جولاتهما الانتخابية
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