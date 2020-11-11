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شاهد..روبوت يجمع القمامة ويفرزها ويحدد القابلة للتدوير

الروبوت الصيني

شاهد..روبوت يجمع القمامة ويفرزها ويحدد القابلة للتدوير

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دبي - العربية.نت

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تحاول الصين الاستعانة بالروبوتات في كل الأنشطة الحياتية ومنها جمع القمامة، وتعمل جاهدة على تطوير تقنيات تمكن هيئات النظافة من إتمام عملها بصورة آلية شبه كاملة دون تدخل البشر.

وطورت ربوتا جديدا لجمع القمامة حيث يستطيع القيام بمهامه بدقة كبيرة اعتمادا على أنظمة توجيه تعتمد على استخدام وسائل متطورة لتحديد المواقع.

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية صورا على "تويتر" للربوت الصيني الجديد الخاص بجمع القمامة.

وكتبت: "ظهر روبوت ذكي لفرز القمامة في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ الشرقية الصينية". وتابعت: "بدعم من التعلم البصري وتقنيات تحديد المواقع الملاحية، يمكن للروبوت العمل مدة 8 ساعات متتالية، والتقاط وفرز 17.5 كغ من القمامة بمعدل دقة تحديد القمامة القابلة لإعادة التدوير نسبته 98%".

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