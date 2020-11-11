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إغلاق المدارس بسبب كورونا يفقد الأطفال مهارات أساسية

A hand washing advice is seen as a teacher wears a face shield on the first day of school at Holne Chase Primary School, amid the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Milton Keynes, Britain September 3, 2020. REUTERS/Andrew Boyers
أطفال عادوا للدراسة في سبتمبر الماضي في إحدى مدارس بريطانيا
فيروس كورونا

إغلاق المدارس بسبب كورونا يفقد الأطفال مهارات أساسية

نسي بعض الأطفال كيفية تناول الطعام باستخدام الشوكة والسكين بينما عاد أطفال آخرون للاعتماد على الحفاضات

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لندن – أسوشيتد برس

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نسي بعض الأطفال الصغار كيفية تناول الطعام باستخدام الشوكة والسكين وعاد أطفال آخرون للاعتماد على الحفاضات فيما أثرت جائحة كورونا وإغلاق المدارس بسببها على الأطفال، وفقاً لما أعلنته منظمة تعنى بمراقبة التعليم في بريطانيا أمس الثلاثاء.

ونشر "مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال والمهارات"، المعروف اختصاراً بـ"اوفستد"، خمسة تقارير بناء على نتائج أكثر من 900 زيارة قام بها مقدمو خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية في أنحاء إنجلترا منذ سبتمبر الماضي.

أطفال عادوا للدراسة في سبتمبر الماضي في إحدى مدارس بريطانيا
أطفال عادوا للدراسة في سبتمبر الماضي في إحدى مدارس بريطانيا

وأوضحت أماندا سبيلمان، كبيرة المفتشين، أن بعض الأطفال الأكثر تضرراً من الاضطرابات التي سببتها الجائحة كانوا في السنوات الأولى من التعليم، واستمر آباؤهم في العمل، "فمروا بتأثير مضاعف لقضاء وقت أقل مع الوالدين ووقت أقل مع أطفال آخرين".

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وقالت إن المعلمين أبلغوا أن بعض التلاميذ الصغار الذين كانوا مدربين على استخدام دورات المياه احتاجوا لاستخدام الحفاضات مجدداً "ونسي آخرون بعض المهارات الأساسية التي كانوا قد تعلموها، كتناول الطعام باستخدام الشوكة والسكين، فضلاً عن فقدان التقدم المبكّر الذين أحرزوه في تعلم الكلمات والأعداد".

وفي فئة الأطفال الأكبر سناً، تراجع مستوى بعضهم في الرياضيات، وعانى آخرون من مشكلات في القراءة والتركيز أو فقدوا لياقتهم البدنية، وفقاً للتقرير. وظهرت على البعض الآخر علامات الاضطراب النفسي، من خلال ظهور أمراض فقدان الشهية أو زيادتها، وإيذاء الذات.

وأغلقت المدارس ودور الحضانة في مارس فيما ضربت جائحة كورونا بريطانيا بشكل بالغ في البداية. ومنذ سبتمبر، عاد كل الأطفال في إنجلترا للفصول الدراسية. وسمح للمدارس والجامعات بالبقاء مفتوحة في ظل إغلاق جديد بدأ الأسبوع الماضي في إنجلترا.

أطفال عادوا للدراسة في سبتمبر الماضي في إحدى مدارس بريطانيا
أطفال عادوا للدراسة في سبتمبر الماضي في إحدى مدارس بريطانيا
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